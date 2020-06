Educación convoca 1.255 plazas en residencias escolares para curso 2020-21

La Junta subraya que las residencias escolares son servicios complementarios que contribuyen eficazmente al desarrollo del proyecto educativo extremeño, facilitando también al alumnado que, en razón de circunstancias excepcionales, deba utilizar el servicio de residencia como medida para asegurar una adecuada respuesta educativa que no puede recibir en el centro educativo de su residencia habitual.

Estos servicios aseguran igualmente el acceso a actividades deportivas, culturales y recreativas que complementan su desarrollo personal y social.

El número de plazas para las enseñanzas de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria en las residencias de la provincia de Badajoz son 35 en la Escuela Hogar (E. H.) mixta 'Ntra. Sra. de los Dolores', de Alburquerque; y otras 35 en la E.H. masculina de Cabeza del Buey.

En la provincia de Cáceres, son 32 en la E.H. mixta 'Marcos Beas', de Hoyos; 180 en la E.H. mixta 'Sagrados Corazones', de Jaraíz de la Vera; 44 en la E.H. mixta 'Ntra. Sra. Virgen de Soterraña', de Madroñera; 80 en la E.H. femenina 'Placentina', de Plasencia; y 60 en la E.H. femenina 'Guillén Cano Bote', de Trujillo.

Por su parte, el número de plazas para las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Postobligatoria y enseñanzas de régimen especial en las residencias de la provincia de Badajoz son 40 en la Residencia mixta del IES 'Ntra. Sra. de Bótoa', de Badajoz.

En la provincia de Cáceres, son de 500 en la Residencia mixta del IES 'Universidad Laboral', de Cáceres; 40 en la Residencia mixta del IES 'Zurbarán, de Navalmoral de la Mata; 165 en la Residencia mixta del IES 'Gregorio Marañón', de Caminomorisco; y 44 en la Residencia mixta del IES 'Valle de Ambroz', de Hervás.

Podrá solicitar estas plazas, el alumnado escolarizado en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Programas Formación Profesional Básica, Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio, Formación Profesional de Grado Superior, y Enseñanzas de Régimen Especial.

El periodo de estancia en las residencias comprenderá todos los días lectivos que se determinen en el calendario escolar de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2020/2021; y, con carácter general y con el fin de facilitar la convivencia familiar y social del alumnado interno, las residencias se cerrarán los fines de semana y los días no lectivos que se contemplen como tales en el calendario escolar.

El alumnado de educación obligatoria podrá solicitar ayuda individualizada para gastos de transporte de fin de semana en la convocatoria que anualmente se publica para tal fin, tanto si el transporte se realiza de forma individual como colectiva.

REQUISITOS Y PLAZOS

El alumnado escolarizado en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria deberá estar matriculado en el curso 2020-2021 en Educación Primaria o Secundaria Obligatoria; ser residente en Extremadura a 31 de diciembre de 2019; no disponer de centro educativo adecuado al nivel de estudio que debe cursar en la localidad donde tenga fijado el domicilio habitual; carecer de ruta de transporte escolar organizada por la Consejería de Educación y Empleo, desde el lugar de residencia al centro docente más cercano en el que se impartan las enseñanzas en que debe matricularse.

El alumnado escolarizado en Educación Secundaria postobligatoria o enseñanzas de régimen especial deberá ser también residente en Extremadura a 31 de diciembre de 2019; haber obtenido plaza escolar en el centro público adscrito a la residencia para la que solicita plaza, o en otro centro público o conservatorio de música, en su caso, de la misma localidad en que esté ubicada la residencia.

Asimismo, no disponer, en la localidad en la que se ubica el domicilio familiar o en una localidad próxima, de centro público que imparta los estudios solicitados, siempre que los medios de transporte no le permitan el acceso diario con facilidad; y encontrarse en alguna circunstancia excepcional, debidamente justificada, que impida o no aconseje su escolarización en un centro público de su entorno, entre otras.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días, a contar desde mañana, 2 de junio. Y, con carácter excepcional, para el alumnado de enseñanzas postobligatorias que deba acudir a pruebas en septiembre o que inicie programas de formación profesional básica, existirá un plazo extraordinario hasta el 1 de octubre de 2020.