Convalidado decreto medidas urgentes en materia de educación con el rechazo de oposición

La Asamblea de Extremadura ha convalidado este martes el Decreto-Ley por el que se aprueban medidas urgentes en materia de educación para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 con el rechazo y críticas de todos los grupos de la oposición.

En concreto, el Pleno ha sometido a la convalidación de los grupos este decreto que ha contado solo con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, mientras que el PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han votado en contra.



Así pues, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha pedido la convalidación del Decreto Ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de educación para paliar los efectos de le emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, que también ha sido convalidado por el pleno del Parlamento extremeño.

Este decreto, como ha explicado la consejera, está dedicado a posibilitar los trámites y procedimientos necesarios para preparar el próximo curso de forma compatible con las medidas de contención impuestas por el estado de alarma, según informa la Junta en una nota de prensa.

“Es un decreto ley que ha servido para garantizar la preparación del curso 2020-2021, pese a la crisis sanitaria, desde la admisión de nuevos alumnos, a la composición de las plantillas docentes, para garantizar los conciertos educativos y las ayudas para las escuelas infantiles y para clarificar la situación de los servicios educativos complementarios”, ha puntualizado Gutiérrez.

Como ejemplo, el procedimiento para la valoración de méritos de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Música y Artes Escénicas y de Artes Plásticas y Diseño, así como Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, cuya presentación de solicitudes se está haciendo de forma telemática, gracias a este decreto ley.

Así, “a día de hoy, ya se han registrado 1.700 solicitudes y el funcionamiento está siendo óptimo. Este es el ejemplo de un procedimiento que, seguramente, se va a quedar instaurado para los próximos años”, ha sentenciado la titular extremeña de Educación y Empleo.

TURNO DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la diputada del PP Pilar Pérez ha lamentado que la consejera de Educación no haya dedicado una sola palabra de reconocimiento a los docentes, además de añadir que su partido no va a ser "cómplice" con lo contenido en el decreto-ley que se somete a convalidación.



En concreto, ha manifestado que el PP no puede ser "cómplice" de un decreto que recoge el nombramiento de un alto cago en el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios obviando que existe un procedimiento basado en la igualdad, mérito y capacidad, ya que la urgencia esgrimida para su nombramiento no se corresponde, ha dicho, con la mostrada respecto a la comunidad educativa.



En su opinión, lo urgente hubiera sido que se dictaran soluciones "claras" para que los profesores y docentes supieran qué hacer y no un "galimatías" y "sudoku que sigue sin resolverse" en la actualidad.



También, y de cara al próximo curso 2020/21, Pilar Pérez ha expuesto que quedan tres meses para su inicio y ha instado a la Consejería de Educación a planificar "en condiciones" la vuelta a los centros.



Por su parte, el diputado de Ciudadanos David Salazar ha resaltado que su partido intenta ser leal con el Ejecutivo extremeño, al que ha demandado la misma lealtad a la hora de ofrecer más tiempo para la participación de la oposición a la hora de hacer aportaciones o para no enterarse del contenido de los decretos por la prensa antes que por el Ejecutivo.



En esta línea, Salazar ha criticado que la crisis sanitaria haya puesto de manifiesto que hay una brecha digital que ha provocado que alumnos no hayan podido acceder a la educación telemática, algo que agrava más, ha dicho, la brecha social y económica.



Asimismo, ha expuesto que la educación no puede ser el único elemento de conciliación, pero sería hacer "trampas al solitario" obviar que se concilia en función de los horarios escolares.



Por ello, el diputado de Cs ha solicitado que de aquí al futuro se tengan en cuanta otras medidas de conciliación que serán muy necesarias de cara a la reactivación económica y a la incorporación de las familias a la actividad laboral presencial.



Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha remarcado que nadie estaba preparado para gestionar de un día para otro la "mayor crisis" de la historia reciente, pero ha calificado la gestión de la consejera como de "chapuza mayúscula por decirlo con suavidad".



Por ello, ha indicado que solo por esa gestión "tan nefasta" entiende que Esther Gutiérrez se debería plantear su labor al frente de la consejería, a lo que ha unido un posible recorte en las plantillas docentes de cara al próximo curso.



También ha indicado De Miguel que esta pandemia ha puesto de manifiesto las carencias del sistema educativo en la región y ha expuesto las desigualdades, no solo en cuanto a la brecha digital sino a en cuanto a las desigualdades socioeconómicas, que ha hecho que muchos alumnos se descuelguen de la actividad curricular, ha dicho.



Asimismo, la diputada de Unidas por Extremadura ha mostrado su sorpresa por que este decreto-ley haya permitido la "perpetuación de los dedazos", en esta ocasión "amparados en la urgencia" y en relación al nombramiento del nuevo responsable del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios.



Para cerrar el turno de los grupos, la diputada socialista Piedad Álvarez ha valorado que Extremadura partía con unas fortalezas que otras comunidades no tenían como el uso de las nuevas tecnologías en las aulas, además de considerar que Educación actúo con este decreto-ley de forma anticipada y con previsión.



También ha indicado que la escolarización telemática debe ser el modelo a seguir y ha manifestado que no entiende esa "crítica tan feroz" al nombramiento del director del ente.



Asimismo, ha pedido al PP que recapacite porque para reconstruir Extremadura "todos somos útiles".