La UEx habilitará 18 sedes, seis más de lo normal, para realizar las pruebas de la EBAU

La Universidad de Extremadura (UEx) habilitará un total de 18 sedes, lo que suponen seis más de lo habitual otros años, para realizar las pruebas de la EBAU (Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad), que contarán con más de 5.000 estudiantes.



Así lo ha acordado la Comisión Organizadora de la EBAU (Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad), que ha aprobado el documento de 'Medidas de Prevención e Higiene' por el que se regirán las pruebas que se celebrarán durante los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.



En concreto, se trata de un protocolo de seguridad sanitaria que ha sido elaborado siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante la pandemia Covid-19 y ha sido revisado y avalado por la Unidad de Atención al Estudiante y por el Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Extremadura.



En ese sentido, y según informa la UEx en una nota de prensa, los más de 5.000 estudiantes que se estiman participarán en la EBAU en la región, se distribuirán por 18 sedes, que suponen seis más que se han sumado a las 12 tradicionales.



Así, habrá tres sedes en Badajoz, situadas en las Escuela de Ingenierías Industriales, la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y otras tres sedes en Cáceres, en la Facultad de Derecho, la Facultad de Filosofía y Letras, y la Escuela Politécnica.



Además, se habilitarán también tres sedes en Mérida, situadas en el Centro Universitario, y los IES Santa Eulalia y Sáenz de Buruaga; dos sedes en Don Benito, en los IES José Manzano y Luis Chamizo, y otra en Villanueva de La Serena, en el IES Puerta de La Serena.



Por su parte, Zafra contará con dos sedes, en los IES Suárez de Figueroa y Cristo del Rosario, y Plasencia con otras dos, en el Centro Universitario y el IES Virgen del Puerto, mientras que Llerena tendrá una sede en el IES de Llerena, y Navalmoral de la Mata, en el IES Zurbarán.



INSTRUCCIONES A LA ENTRADA



De este modo, según destaca la UEx, se colocarán, tanto en las zonas de acceso a todas las sedes, como en el interior de los edificios, alertas visuales, carteles indicativos y señalización que fomenten las medidas de higiene y prevención, como lavado de manos, cubrirse la boca y la nariz al toser, separación interpersonal, y que recuerden las instrucciones que se consideren necesarias.



No obstante, tal y como recalca la institución universitaria, en todo momento además se reforzarán los servicios de limpieza y desinfección.



PROTOCOLO DE LA EBAU



A su vez, según explica la UEx, medidas de prevención e higiene adoptadas por la Comisión Organizadora de la EBAU van dirigidas tanto a los estudiantes como a los miembros del Tribunal Calificador, al personal de administración y servicios, y a los trabajadores de los equipos de limpieza y seguridad.



Se aconseja reducir al máximo el número de acompañantes por estudiante, de tal forma que no se permitirá el acceso de los acompañantes a los edificios de las sedes donde se llevarán a cabo los exámenes, y los estudiantes se les solicitará el resguardo de la matrícula de la EBAU.



Solo pueden ir acompañados, en el interior del edificio, los estudiantes con discapacidad y/o necesidades específicas de apoyo educativo que lo requieran, que ha de ser autorizado previamente por el Tribunal tras la valoración previa de las necesidades de los estudiantes que lo soliciten.



Es obligatorio el uso de mascarilla para el acceso a las sedes y a las aulas de examen y también para el uso de los espacios comunes, y en todas las sedes se dispondrá de mascarillas, así como de gel hidroalcohólico en la entrada de todas las aulas de examen, según recogen las instrucciones.



Además del aumento en el número de sedes, se contará con un mayor número de aulas para garantizar que se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre los estudiantes presentes en cada aula, y se recomienda no compartir objetos personales ni bolígrafos, lápices, calculadora o material de dibujo.



La salida del aula donde se celebre el examen se hará de forma ordenada y siguiendo las normas de distanciamiento interpersonal de 2 metros, y ningún estudiante podrá salir -haya terminado o no su examen- hasta que falten 30 minutos para finalizar la prueba.



Tanto en los descansos entre una prueba y otra como en la finalización y salida de los exámenes, todas las personas han de seguir manteniendo las preceptivas normas de seguridad, del tal forma que no están permitidas las reuniones en grupo "por mínimas que sean" en las que no se respete la distancia interpersonal de seguridad de 2 metros y/o no se haga un uso correcto de mascarillas.



Ante la posibilidad de que los servicios de restauración, como cafeterías, máquinas dispensadoras, no estén abiertos ni disponibles, se recomienda que los estudiantes y demás personal implicado en las Pruebas acudan con provisión de todo lo que consideren necesario, como agua, refrescos o alimentos.



Para los horarios de descanso y comida se podrán utilizar las zonas al aire libre, respetando y cumpliendo siempre todas las medidas de seguridad. No se permitirá el consumo de alimentos en el interior de los edificios.



Finalmente, la Comisión Organizadora de la EBAU hace un llamamiento a la prudencia, de tal foram que todas las personas implicadas en las Pruebas EBAU, tanto estudiantes que van a realizar los exámenes como los miembros del Tribunal y demás trabajadores, que estén afectados con la enfermedad Covid-19 y/o presenten síntomas asociados no pueden participar en las Pruebas EBAU.