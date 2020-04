Cáceres cancela las felicitaciones de cumpleaños a niños desde coches

Ep.

La Red de Servicio Civil de Cáceres contra el coronavirus (RedCor) ha cancelado la felicitación de cumpleaños a niños menores de 12 años, que estaban llevando a cabo las organizaciones ARA y DYA, ante la recomendación de la Delegación del Gobierno en Extremadura que ha desaconsejado estas actividades al entender que pueden poner en peligro las medidas de seguridad para paliar la propagación de la enfermedad.



La iniciativa consistía en felicitar a los niños sus cumpleaños desde la megafonía de los coches para hacerles más llevadero su confinamiento domiciliario, algo que se estaba llevando a cabo en varios municipios. Una actividad que no se recomienda una vez consultados "fuerzas y cuerpos de seguridad, la Fempex, Junta de Extremadura y delegación de Defensa, y atendiendo a quejas de algunos alcaldes, policías locales y de la propia población", según indica la Delegación del Gobierno en un comunicado.



El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha señalado que "acata pero no comparte" esta decisión gubernamental que afecta a toda Extremadura, ya que no se estaba desarrollando por igual en todas las localidades. "La situación es distinta en cada sitio", ha dicho el regidor, que insiste en que "lo que se estaba haciendo en Cáceres no entrañaba riesgo de contagio" porque "no se entregaban gominolas puerta a puerta", como en otras ciudades y "todo se hacía con las máximas garantías".



"Es verdad que cada vez hay más enfermos en las casas y sanitarios que necesitan descansar y que ha habido abusos en algunos municipios", ha dicho, en alusión al "exceso de ruido" que provocaban estas caravanas, pero ha recalcado que todo este tipo de cosas se pusieron en marcha para "ayudar a llevar mejor el confinamiento para los niños en un contexto muy complicado" y esto "suponía una respiro" para ellos.



Aún así, Cáceres acatará la decisión porque considera que "no corresponde cuestionar las decisiones Delegación del Gobierno ni de nadie" porque "todo el mundo toma las decisiones que considera más oportunas en cada ámbito y estamos convencidos de que se hace esto pensando en un beneficio general en Extremadura".



No obstante, en Cáceres esta medida se estaba realizando con "todas las garantías" y "estaba funcionando bastante bien", según ha indicado el alcalde en la rueda de prensa online que ofrece cada día para dar a conocer las novedades sobre la crisis sanitaria.



"TODO UN EJEMPLO"



Sobre RedCor, Salaya ha explicado que ha mantenido, junto a la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, una reunión con los coordinadores esta red de voluntarios, para trasladar las felicitaciones por la organización, que cuenta ya con m*s de 700 voluntarios.



De estos, 200 ya están formados porque proceden de otras organizaciones y hay activados prestando un servicio 400 voluntarios, de los que solo un centenar sale a la calle a realizar tareas "muy concretas y con criterios muy bien organizados" para preservar la seguridad de los voluntarios y las personas a las que atiende.



Por la peculiaridad del trabajo telemático muchas de estas personas no se han visto la cara, por lo que el ayuntamiento quiere que se reúnan cuando esto termine y que "se den un abrazo". El alcalde ha explicado que muchos de estos voluntarios ni siquiera están en Cáceres y están realizando su labor a la distancia, como haciendo mascarillas o "ayudando en lo que pueden".



"Es todo un ejemplo", ha dicho Salaya, que ha indicado que cuando termine esto se celebrarán unas jornadas para analizar cómo se ha articulado esta red y qué conclusiones se sacan de esta experiencia que ha movilizado una ola de solidaridad en la ciudad para ayudar a las personas más necesitadas en esta crisis sanitaria.