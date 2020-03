Extremadura se suma a la postura "mayoritaria" de aplazar las oposiciones educativas

Ep

La Junta de Extremadura se sumará a la postura "mayoritaria" de las CCAA respecto a un aplazamiento de las oposiciones educativas de este año, de caara a la reunión que mantendrán las autonomías con el Ministerio de Educación el próximo martes.

Así, Extremadura no caerá en el "error" de desmarcarse de la que "parece ser" es la postura "mayoritaria" de las CCAA de un aplazamiento de dichas oposiciones, y optará ante el ministerio por apoyar por tanto por "seguir la línea" marcada por ese posicionamiento de "mayoría".



"Nosotros respetaremos la opinión de la mayoría de las CCAA en cuanto al aplazamiento o poder mantener las oposiciones. Parece ser que la postura mayoritaria (de las CCAA) va a ser el aplazamiento", ha indicado la consejera de Educación y Empleo de la Junta, Esther Gutiérrez, tras una reunión técnica mantenida este jueves con los sindicatos más representativos de la comunidad en el ámbito educativo para trasladarles los temas tratados en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este pasado miércoles con el Ministerio de Educación.



Según Gutiérrez, a los sindicatos les ha trasladado que ha habido una ronda de posicionamiento de las distintas CCAA sobre este tema en la que han surgido "dos posturas", una de ellas de "minoría", por parte de País Vasco, Galicia y Cataluña partidaria de "mantener las oposiciones convocadas para poderlas celebrar dentro de 2020".



Sobre la otra postura, ha explicado que ha sido la seguida por una "inmensa mayoría" de comunidades autónomas que "pone en duda y en cuestión que las oposiciones se puedan celebrar en el mes de junio por cuestión de plazos administrativos" pues, existe una suspensión de los mismos, y por la situación de "incertidumbre" de la "gran mayoría" de opositores interinos que están "volcados en la enseñanza telemática no presencial".



"En este caso, la mayoría de las CCAA se pronunciaron en la intención de poder aplazar las oposiciones de este año al año 2021, y las del 2021 según el calendario pasarían al 2022", ha señalado Gutiérrez.

Además, ha recordado que el caso de Extremadura, las oposiciones convocadas para este año se corresponden con las del cuerpo de Secundaria, Formación Profesional, Conservatorios, y Escuelas Oficiales de Idiomas.



Junto con ello, ha incidido en que el Ministerio de Educación "asegura" y "garantiza" que "en el caso de aplazar las oposiciones no se perderían las plazas", recalcando que "nos dan garantía total y absoluta".



Respecto a la opinión manifestada sobre las oposiciones por los sindicatos que han participado en la reunión de este jueves con la Junta, ha consejera ha explicado que su departamento les ha trasladado la información de la Sectorial, porque trata "siempre" de que haya "diálogo, consenso" en cuanto a las posturas a trasladar en el ámbito nacional.

Según Gutiérrez, "todos coinciden, y la administración también, en que es muy importante la coordinación con las distintas comunidades autónomas", y que en consecuencia como "posición común" Extremadura no se puede "desmarcar de lo que la mayoría haga" sobre las oposiciones, aunque ha reconocido que "el pronunciamiento no ha sido unánime (por parte de los sindicatos) sobre si están de acuerdo o no en aplazar" las oposiciones.



También, ha explicado que, "sí nos han pedido que Extremadura no se puede desmarcar de una posición común y que tenemos que buscar el interés de los opositores y esa es la postura que vamos a trasladar desde la consejería el próximo martes al ministerio cuando vamos a tener otra reunión para poder coordinarnos a nivel nacional respecto a este tema".



De este modo, la consejera ha explicado que la Junta de Extremadura va a trasladar el próximo martes al ministerio que la decisión que se adopte sobre las oposiciones sea "conjunta de la mayoría de las CCAA coordinadas, buscando el beneficio de los opositores para dar certidumbre lo antes posible ante una situación inesperada" como la generada por la crisis del coronavirus.



Así, preguntada sobre la posición de la Junta respecto a las oposiciones, si es el mantenimiento en el año 2020 o el aplazamiento, ha dicho que la posición de Administración regional es "la mayoritaria", y ha añadido que le gustaría que "se pudieran celebrar en el mes de junio y dar esa tranquilidad, esa certidumbre a todos los opositores".



En todo caso, ha considerado "un error que Extremadura tenga una posición firme e inamovible", y que sería "un error que Extremadura se desmarcara del resto de CCAA y nos quedáramos solos celebrando unas oposiciones".



Y, la consejera ha afirmado que, "si la mayoría el martes decide aplazar las oposiciones para el 2021 Extremadura seguirá la línea del resto de las comunidades autónomas".