ONCE invita a estudiantes y profesores a diseñar la bandera y el himno de la inclusión

La ONCE invita a estudiantes y docentes de todos los centros educativos a ser 'abanderados de la inclusión', mediante el análisis, la reflexión, el debate y el trabajo en equipo.

Bajo el lema 'ONCE upon a time. La mirada de tod@s', arranca el 36 concurso escolar del Grupo Social ONCE, un programa de sensibilización educativa que pretende trabajar en el aula de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los escolares para mantener una convivencia respetuosa.

Cada año, más de 2.000 profesores y 150.000 estudiantes trabajan sobre cuestiones que tienen que ver con su entorno social más cercano.

En esta edición, el concurso propone diseñar una bandera y un himno por la inclusión y la transformación social, elementos que serán clave al finalizar el curso coincidiendo con el World Blindness Summit Madrid 2020.

Una asamblea a la que asistirán más de 1.500 personas ciegas de todo el mundo que convertirán a Madrid en la capital mundial de la ceguera, y en la que los escolares y docentes ganadores tendrán un papel muy relevante con sus trabajos, llevando la #inclusionXbandera.