Los mejores ajedrecistas jóvenes ciegos se darán cita en Mérida desde este próximo domingo, 1 de septiembre, en una concentración previa al XVI Campeonato de España Juvenil ONCE que se celebrará en la capital extremeña, organizado por la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC).



Así pues, un total de 14 jóvenes ciegos menores de 20 años, procedentes de Madrid, Cataluña, Castilla y León, País Vasco y Tenerife se concentrarán, del 1 al 3 de septiembre, en el Hotel Ilunion 'Las Lomas' de Mérida, para realizar sesiones de entrenamiento de ajedrez que tendrán lugar de 10:30 a 14:00 horas, y de 16:00 a 18:00 horas.



En concreto, ésta es una actividad previa a su participación en el XVI Campeonato de España Juvenil ONCE de Ajedrez, que comenzará a las 16:00 horas del miércoles 4 de septiembre, y finalizará a las 18:30 horas del domingo 8 de septiembre.



La lucha en los tableros será "muy reñida", y se espera una "buena actuación" de los "favoritos", en concreto, el actual campeón de España, Albert Morales, de Barcelona; y el leonés Aarón San Juan, entre los aspirantes "más destacados", tal y como informa la ONCE en una nota de prensa.

Cabe recordar que el ajedrez es un deporte de larga tradición entre las personas con discapacidad visual, por su facilidad para ser practicado de forma integrada en las competiciones con personas videntes.