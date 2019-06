El Rector de la UEx muestra su satisfacción por desarrollo de la EBAU en Extremadura

Ep

El rector de la UEx, Antonio Hidalgo, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de las pruebas de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) en la convocatoria de junio, que han tenido lugar esta semana en Extremadura, y en las que no se han registrado incidentes reseñables, después de que el año pasado hubiera que repetir algunos exámenes por varios accesos a la página web donde estaban alojados.



Hidalgo ha dicho que la universidad extremeña está "bastante satisfecha" de cómo han tenido lugar las pruebas aunque ha reconocido que hay cuestiones que deben subsanarse pero, insiste, "las que se han producido este año no son de gran calado y son subsanables", ha incidido.



En este sentido ha hecho hincapié en el entramado de estas pruebas a las que, en la región, se han presentado en esta primera convocatoria 5.106 alumnos que han generado más de 25.000 exámenes, los cuales tendrán que corregir este fin de semana los 200 profesores designados. "El martes a mediodía estarán corregidos y asignadas las calificaciones", ha señalado el máximo responsable de la universidad extremeña.



Además, un total de 64 alumnos de los que han realizado las pruebas tenían algún tipo de discapacidad, por lo que ha habido que adaptar los exámenes a sus necesidades. Así, 13 de ellos padecen algún tipo de Trastorno del Espectro Autista (TEA), a otro ha habido que hacerle el examen en braille por su discapacidad visual, y un tercero tuvo un accidente y se rompió la muñeca "de un día para otro", ha explicado Hidalgo, por lo que hubo que adaptarle el examen de dibujo con un ayudante al que iba dictando cómo hacerlo porque la escayola le impedía dibujar.



Son algunas de las cuestiones a las que se han tenido que enfrentar los organizadores de la EBAU, según ha explicado el rector, que subraya el "enorme volumen que conlleva esta organización que no es perfecta, pero casi". "Estamos bastantes satisfechos", ha insistido Hidalgo a preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación este viernes en Cáceres de los Cursos Internacionales de verano-otoño.



NO A UN EXAMEN ESTATAL



Respecto a las voces que están pidiendo un examen único de la EBAU para todo el territorio español para evitar que en algunas comunidades los ejercicios sean más difíciles que en otras, Hidalgo ha mostrado su rechazo a este asunto y ha pedido a "algunas personas" que "se piensen lo que dicen", ya que "si ya es difícil organizar unas pruebas regionales", el asunto se complicaría más con un único modelo nacional.



Hidalgo ha recordado que las competencias en Educación están transferidas a las Comunidades Autónomas (CCAA) por lo que, ahora mismo, no es posible un examen conjunto a menos que se vuelva a un sistema educativo nacional. "Teniendo sistemas autonómicos sería impensable una prueba común más allá de preguntar dos más dos", ha ironizado el rector que se remite a los postulados de la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE).



"La CRUE ya ha dicho que, de momento, este es el sistema más útil para poder responder de manera objetiva al complejo sistema educativo español y poder obtener una evaluación que permita la transferencia de alumnos entre Comunidades Autónomas, por lo tanto no me parece viable hacer una prueba única para todo el Estado", ha insistido.



Para que esto fuera posible, según el rector extremeño, habría que empezar por devolver las competencias al Estado, ha dicho al tiempo que apunta que la petición de un examen único llega de "opiniones interesadas de alumnos y particulares que consideran que en otras comunidades se sube o no la nota".



Y, ha concluido que "no hay ningún estudio serio y objetivo que demuestre esa hipótesis y son solo opiniones de personas que se han quedado fuera de unos títulos y ven que hay personas de otras regiones que están por delante de ellos y, ante su desazon, deciden culpar a otros".