Los estudiantes extremeños afrontan con "nervios" la EBAU porque se juegan el "futuro"

Los estudiantes extremeños han iniciado este martes en doce sedes las pruebas de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en Extremadura, que se prolongarán durante el miércoles y jueves, y han confesado que las afrontan "con nervios" puesto que se juegan el "futuro".



En declaraciones a Europa Press Televisión antes de entrar a la primera prueba de la mañana, estos estudiantes han manifestado que tienen "un poquito de nervios" porque en la EBAU "te estás jugando el trabajo de un año".



"Bastante nervioso, llevamos trabajando mucho tiempo para esto, al jugarte tu futuro y tu nota en cuatro exámenes pues un poquito de nervios siempre hay", ha manifestado uno de los alumnos.



Asimismo, otros de los estudiantes entrevistados se han mostrado "tranquilos" porque "lo estudiado ya está estudiado" toda vez que han añadido que han estado "dos semanas" preparándose "a tope todas las asignaturas".



"Aquí nos jugamos la carrera que queramos estudiar y vamos a todo o nada, hay que prepararlo al cien por cien y estar tranquilo", ha apuntado un estudiante.



Además, han evidenciado que "lo mejor es sacar nota alta" porque "si cambias de decisión" respecto a la carrera universitaria que quieren estudiar pues "tienes un abanico más amplio".



PROTOCOLO DE CUSTODIA DE EXÁMENES



Por su parte, el presidente del Tribunal Calificador de la EBAU, José Antonio Pariente, ha explicado que la Comisión Organizadora de esta prueba ha elaborado un protocolo para la "custodia y distribución" de los exámenes que tiene "dos puntos importantes".



Por una parte, ha detallado que los criterios específicos y generales de las diferentes pruebas "no se van a hacer públicos hasta el viernes una vez que se haya finalizado todo el proceso para evitar cualquier tipo de incidencia".



Además, por otra parte, la "distribución y manipulación" de los exámenes se ha llevado a cabo por una empresa de seguridad que los tiene "en una serie de cajas debidamente precintadas" y dentro de las mismas están en "sobres lacrados y precintados" que se van abriendo desde la mañana de este martes "a medida que vayan teniendo lugar las diferentes pruebas", ha indicado.



Cabe recordar que estas medidas se han adoptado debido a que el año pasado la filtración de un examen de la EBAU obligó a repetir las pruebas a los estudiantes de Extremadura.



En otro orden de cosas, preguntado por la polémica suscitada al considerarse que la EBAU es más fácil en unas comunidades autónomas que en otras, Pariente ha destacado que no le da "ningún tipo de valor" a esto porque "no tiene ningún tipo de rigor científico" ya que "todas las universidades" se rigen "por una serie de matrices de contenido que publica el Ministerio (de Educación) al principio de cada año".



"Y a partir de ahí son las universidades y las comisiones las que fijan los exámenes pero basándonos en esos criterios que publica el Ministerio que son comunes para todo el país", ha señalado al tiempo que ha añadido que "si en algún momento algún examen es más difícil en una comunidad son aspectos muy puntuales".



A este respecto, ha apuntado que hay unas comisiones permanentes de las 22 materias que son objeto de examen y que estas pruebas son elaboradas por los coordinadores que "son elegidos" por la Comisión Organizadora.



De igual modo, Pariente ha indicado que la nota de esta prueba "se hace pública el día 14 de junio" y ha detallado que en la región se presentan 5.106 alumnos distribuidos en doce sedes.



Finalmente, ha subrayado que "hoy es el colofón final" para estos alumnos y ha apuntado que "los exámenes no van a ser muy diferentes a los que han hecho en sus institutos" por lo que ha aconsejado que "los hagan con la mayor tranquilidad posible" así como que cuando vayan a seleccionar la carrera a estudiar "lo hagan desde el punto de vista vocacional".