El programa de radio "La ventana de la Ciencia" realiza talleres científicos

El programa de radio "La Ventana de la Ciencia" ha introducido en su última temporada como novedad la realización de talleres de divulgación científica dirigidos a la población reclusa en Badajoz.

En concreto, los talleres han versado sobre temas como violencia de género, alergias y calidad del aire, mitos alimentarios o la importancia de la química y comprender conceptos como la densidad de los objetos.

Estas actividades de divulgación, dirigidas a toda la población reclusa del Centro Penitenciario de Badajoz, han tenido lugar en el módulo 3 que alberga la Unidad de Atención Terapéutica.

De este modo, se trata de un espacio socioeducativo y terapéutico, libre de las interferencias que genera la droga, donde tratan de fomentar cambios en los hábitos, actitudes y valores de los internos residentes, creando un ambiente "dinámico" y "personalizado" que propicie la reincorporación social de los internos e internas.

Con todo, el objetivo de estas charlas con las que el proyecto se ha visto ampliado es llevar el conocimiento y la investigación desarrollada en la Universidad de Extremadura (UEx) al máximo número de personas privadas de su libertad.

RADIO

Además, a lo largo de todo el año, "La Ventana de la Ciencia" ha continuado con su propósito primigenio de ser un espacio radiofónico elaborado íntegramente por internos, siempre con el asesoramiento y tutorización del Servicio de Difusión de la Cultura Científica (Vicerrectorado de Investigación y Transferencia) y la radio-televisión universitaria, OndaCampus.

Así, los investigadores que han acudido hasta la prisión para impartir los talleres han sido luego entrevistados en la radio de la cárcel.

En total, desde que la iniciativa se pusiera en marcha en 2017, se han confeccionado cerca de 40 programas de radio que pueden escucharse a través de plataformas como Ivoox https://www.ivoox.com/podcast-ventana-ciencia_sq_f1406441_1.... o desde la web propia del proyecto: http://laventanadelaciencia.es/

Todo ello continúa permitiendo alcanzar el doble objetivo con el que fue concebida esta iniciativa. Por una parte, sigue siendo una actividad "motivadora" que mejora la capacidad de resiliencia de los internos a través de un instrumento poco utilizado para ello como es la comunicación científica.

Por otro lado, continúa ayudando a desmitificar el imaginario colectivo y erradicar ciertos estereotipos que existen en torno a estas personas "invisibles a ojos de la sociedad", haciendo llegar este nuevo concepto donde se pone de manifiesto cómo "detrás de los muros de una prisión existen personas que son capaces de aportar a la sociedad nuevos puntos de vista", según señala en una nota de prensa la UEx.

Resocialización y reeducación son, por tanto, las piedras angulares de esta actividad que utiliza la ciencia y la radio como los canales para la consecución de los propósitos previstos.

VERDADEROS PROTAGONISTAS

De este modo, en cada nueva visita a la cárcel se sigue cumpliendo este doble propósito lo ponen de manifiesto las declaraciones de los internos.

"Ahora voy por los pasillos hablando de ciencia", "cuando ahora en el telediario sale alguna noticia sobre ciencia escucho atento y ya no hago zapping" o "me ha enseñado mucho, he perdido el miedo al micrófono y cada vez me gusta más, no sé si de aquí me iré a estudiar a la universidad y me convertiré en científico el día de mañana", han indicado.

El proyecto ha permitido, además, crear un manual de buenas prácticas. El objetivo de este manual es plasmar la experiencia vivida durante la primera temporada de lanzamiento de este proyecto de forma que pueda servir de guía para otros profesionales que deseen poner en práctica iniciativas como ésta donde la ciencia y la radio se convierten en "herramientas de reinserción social", concluye la UEx.