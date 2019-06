Junta publicará adjudicación de plazas de interinos para el curso 2019/2020 el 31 de julio

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura publicará la adjudicación de las plazas de interinos para el curso 2019/2020 el próximo 31 de julio, según establece el calendario previsto en el procedimiento para la adjudicación de destinos de funcionarios interinos de las listas ordinarias de los cuerpos docentes aprobado en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, presidida este lunes por la directora general autonómica de Personal Docente, Heliodora Burgos.



En concreto, el plazo de presentación de solicitudes y de renuncia previa se especificará en la resolución, por la que se establece el procedimiento para la adjudicación de destino de los integrantes de las listas ordinarias, que se publicará en junio en Profex.



Así pues, la adjudicación inicial de plazas se hará pública el día 22 de julio y, entre el 23 y el 25 de julio, los aspirantes a una plaza interina podrán presentar reclamaciones o renunciar a la plaza adjudicada y/o a participar en el procedimiento de adjudicación.



De este modo, tras la publicación de la adjudicación final el 31 de julio, los funcionarios interinos tendrán un plazo para renunciar a una plaza adjudicada, una renuncia que deberá estar justificada y que conllevará que el aspirante no sea llamado durante el curso escolar 2019/2020 para ninguna plaza o sustitución de ningún cuerpo o especialidad. Una renuncia en la que no se acredite la justificación, conllevará la exclusión de la lista correspondiente.



Además, con el establecimiento de este calendario se asegura un adecuado comienzo del curso escolar 2019/2020, garantizando la presencia de todo el personal docente en los centros educativos en fechas previas al inicio de las actividades lectivas.



Igualmente, según establece la mencionada resolución, los interesados deberán presentar una solicitud por cada especialidad por la que participe en el procedimiento, indicando en cada una de ellas la lista ordenada de centros seleccionados, tal y como informa en una nota de prensa el Ejecutivo extremeño.



Al mismo tiempo, podrán pedir que se le tenga en cuenta solamente los centros solicitados en el orden que priorice, que la Administración incorpore de oficio los centros en el orden preestablecido o que se apliquen sucesivamente las dos opciones citadas.



En cuanto a la renuncia previa, ésta será única para todas las listas de espera ordinarias de las que forme parte la persona interesada.



ZONIFICACIÓN



Por otro lado, la Mesa Sectorial de Educación ha aprobado también el procedimiento para que los integrantes de las listas ordinarias y extraordinarias de los distintos cuerpos docentes indiquen la zona o zonas en las que deseen participar en el curso escolar 2019/2020.



Los integrantes de las listas formarán parte de todas las zonas, salvo que renuncien expresamente a alguna o algunas de ellas; por tanto, solo deberán participar en el procedimiento quienes quieran renunciar a una o varias zonas de las listas ordinarias y/o extraordinarias.



Por tanto, la persona integrante de lista ordinaria y/o extraordinaria, en aquellas listas a las que se haya renunciado a alguna zona o zonas, no se le adjudicará durante el curso escolar 2019/2020 ninguna plaza o sustitución de dicha zona o zonas. Dicha renuncia dejará de tener efecto cuando el aspirante solicite la ampliación de zonas.