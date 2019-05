IES 'Vía de la Plata' de Casar de Cáceres participa en programa pedagógico transfronterizo

El IES 'Vía de la Plata' de Casar de Cáceres y alumnos del municipio de Fundão en Portugal participan en un programa pedagógico transfronterizo para conocer los quesos que se elaboran en la zona portuguesa, así como la Torta del Casar extremeña.

En concreto, esta iniciativa tiene por objetivo que los jóvenes de las dos localidades conozcan de primera mano cómo es la elaboración del queso desde diferentes disciplinas educativas, como la biología, la química o el diseño gráfico, según informa el Ayuntamiento de Casar de Cáceres en una nota de prensa.

Así pues, durante los días 17, 18 y 19 de mayo, un grupo de alumnos y alumnas del IES 'Vía de la Plata' viajan junto a sus profesores a la localidad portuguesa de Fundão para participar en la Feria del Queso Soalheira y ser partícipes, junto al alumnado portugués, de catas de quesos e intercambio de experiencias en torno a este.

Además, el alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco y el presidente de la Fundación Cooprado y de la D.O Torta del Casar, Ángel Juan Pacheco, participan en la inauguración de la Feria del Queso de Soalheira este viernes a las 18:00 horas.

Por ello, según ha destacado el Consistorio, con la invitación a esta Feria, el proyecto tiene un valor añadido, ya que se pone en relación a los jóvenes de uno y otro lado de la Raya.

Concretamente, el proyecto se llama 'Escuelas do Queijo/Escuelas de Queso', y se lleva a cabo, con el alumnado de 3º y 4º de educación secundaria y de 1º y 2º de Formación Profesional Básica en la rama de Operarios de Industrias Alimentarias del instituto casareño, junto con el alumnado del Agrupamento de Escolas do Fundão, el Agrupamento de Escolas Serra da Gardunha e Xisto y el Externato Capitão Santiago de Carvalho, junto con el Municipio do Fundão.

Por último, cabe destacar, que en esta actividad también están implicados el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, la Denominación de Origen 'Torta del Casar' y la Fundación Cooprado.