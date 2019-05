El CJEx propone "invertir en valores en educación" para acabar con la LGBTIfobia

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) ha propuesto "invertir en valores en educación y generar empatía y solidaridad" para acabar con la LGBTIfobia.



Concretamente, en un manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el CJEx ha expuesto que, incluso después de la aprobación de la Ley LGBTI extremeña en 2015, las últimas investigaciones apuntan a que se han registrado un total de 31 delitos de odio en Extremadura en 2016 y 18 en 2017, por lo que ha considerado que esta nueva legislatura supone una "oportunidad, a la vez que un nuevo desafío".



En este sentido, también se ha referido a que el 17 de mayo de 1990 tuvo lugar la despatologización de la homosexualidad, razón por la que se conmemora en esta jornada el día contra la LGBTIfobia.



"Pero este día no es solo una conmemoración, es un reclamo. No hace si quiera un año desde que se despatologizara la transexualidad de la quinta edición del DSM y se cumplen ahora unos pocos meses desde la aprobación de un protocolo de actuación para personas trans con las asistencias sanitarias del SES, que cumpliese primero con la Ley LGBTI extremeña y en segundo lugar, con esta nueva victoria", ha indicado.



Por esta razón, el CJEx ha considerado que la lucha hoy debe centrarse en la "patologización social", que siguen sufriendo las personas LGBTI y en el centro de toda la lesbofobia, gayfobia, bifobia, transfobia e interfobia "inherentes a la sociedad actual y, lo que es más importante, en el seno mismo de la educación", según ha informado en una nota de prensa.



Y es que considera que "sin una escuela y un instituto que (re)conozca todas las realidades, acepte y proteja a todas las personas ante las agresiones por LGBTIfobia, estaremos vulneradas de por vida. La educación es la cura a la patologización", ha precisado.



De la misma manera, ha indicado que la mayoría de los partidos políticos o coaliciones que se presentan a las elecciones autonómicas han incluido estas semanas en su discurso de una u otra forma a lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras realidades del colectivo.



Sin embargo, el objetivo del CJEx es que estas "buenas voluntades" sean materializadas durante los próximos cuatro años, en los que espera que "no se retroceda o no se vulnere ninguno de los derechos que ya están conseguidos".



Así, ha dicho que el respeto a los individuos de un colectivo "no es una de estas demandas" sino una " exigencia básica para cualquier sociedad democrática y de convivencia pacífica", ya que las "crecientes cifras en delitos de odio y su brutalidad, dentro y fuera de Extremadura y en todas sus formas suponen un peligro alarmante".



Por tanto, considera que "mientras que el sistema educativo siga pasando de largo e incluso reforzando una homofobia, transfobia y bifobia, manifestaciones de odio que están históricamente asumidas y normalizadas, aceptadas como principio de organización social, no podremos hablar de una Extremadura que apuesta por la diversidad", ha sentenciado.