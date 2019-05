Diván du don actuará en 'Vive la noche' Badajoz que se celebrará entre junio y septiembre

Ep.



Un concierto gratuito de Diván du Don, una ruta de moto en agua en la provincia de Huelva, talleres de twerking, danza urbana, fitflamck, el descenso del Zújar o una visita al Observatorio Astronómico de Monfragüe son algunas de las novedades del programa de ocio nocturno juvenil 'Vive la noche' de Badajoz, que se celebrará entre los meses de junio y septiembre en la "práctica totalidad" de los barrios de la ciudad y en sus poblados.



El concejal delegado de Juventud, Francisco Javier Pizarro, acompañado del presidente del Banco de Alimentos de Badajoz, Jesús Reynolds, y representantes del grupo musical Diván du Don y del Grupo Scout Al-Basharnal, ha presentado este programa que ofrece en su próxima edición 49 propuestas que superan las 70 acciones y que han sido elegidas entre las 162 presentadas por 36 entidades.



Al respecto, el edil 'popular' ha lamentado que este programa que ofrece un ocio juvenil nocturno sin alcohol o drogas para chicos de 13 a 30 años los fines de semana y en el periodo vacacional se ha quedado este año sin la subvención del Estado por la falta de la convocatoria de ayudas a corporaciones locales.



No obstante, y al igual que ocurrió hace dos años, ha recordado, el ayuntamiento ha decidido "seguir adelante con la aportación municipal" para "no dejar tirados a los jóvenes de la ciudad" y en esta edición ha aumentado en 6.000 euros su aportación respecto al pasado año para contar con un presupuesto total de 90.855 euros.



NOVEDADES



Entre las novedades de este año, Pizarro ha destacado ocho nuevas como una ruta en moto de agua en la provincia de Huelva, un taller de scrapbooking en Novelda, otro de reciclaje creativo, de twerking, de fitflamck, de danza urbana, el descenso del Zújar o la visita al Observatorio Astronómico de Monfragüe, en el marco de este programa que volverá a contar con actividades en La Granadilla pero no en Ifeba.



Ha recordado asimismo que el pasado año se implantó la inscripción por internet, y que este año los chavales interesados se podrán inscribir hasta el 14 de junio a través del enlace de la página web de la Concejalía Juventud, respecto a lo cual ha señalado que, en el caso de que se superen las inscripciones para las plazas previstas, se someterán a sorteo el 18 de junio en la Concejalía de Juventud a las 19,00 horas.



CONCIERTO DE DIVÁN DU DON



También ha señalado que el "pistoletazo de salida" y otra de las principales novedades de este año es el concierto que el grupo Diván du don ofrecerá el 24 de mayo a las 22,00 horas en el Auditorio Ricardo Carapeto, cuyo aforo ha fijado en unas 2.000 personas.



Una actuación musical, ha detallado, con entrada gratuita con invitación, que se puede recoger en la Concejalía de Juventud los próximos martes y jueves de 11,00 a 13,00 y de 18,00 a 20,00 horas entregando dos kilos de alimentos no perecederos "como mínimo" a beneficio del Banco de Alimentos.



Al respecto, ha agregado que el citado grupo Scout se encargará de la barra que ofrecerá refrescos o bebidas sin alcohol y cuya recaudación, según ha adelantado su representante Martín Delgado, destinarán a alguna asociación que trabaje por la infancia que está por determinar, mientras que Jesús Reynolds ha agradecido la ayuda y colaboración del consistorio y ha invitado a colaborar con alimentos, principalmente leche, a beneficio de las 230 familias y cerca de 15.000 personas con las que trabaja el Banco de Alimentos, unos 8.000 de ellos de la ciudad de Badajoz.



Finalmente, el cantante de Diván du Don, Paquillo, ha dado las gracias por haber contado con ellos para este evento por una causa "noble" como el citado programa y para ayudar al Banco de Alimentos, con el cual ha invitado a colaborar "mínimo" con dos kilos de alimentos en beneficio de las personas en riesgo de exclusión social a la vez que ha augurado que será una noche en la que el público lo pasará "súper bien" y una fiesta con "mucha alegría".