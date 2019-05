El Grado en Ingeniería Sonido e Imagen en Telecomunicación de UEx logra el sello EUR-ACE

El Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Escuela Politécnica de Cáceres de la Universidad de Extremadura (UEx), ha obtenido el Sello Internacional de Calidad en Ingeniería EUR-ACE, que implica el reconocimiento en el ámbito europeo y garantiza la "excelente" formación de los estudiantes.



En concreto, esta distinción está promovida por la European Network for the Accreditation of Engineering Education y se otorga a los grados de ingeniería de "alta calidad" en Europa, figurando en el título final de los estudiantes que completen la carrera.



Así pues, es la primera vez que este título se concede a un grado de la Escuela Politécnica de Cáceres, y se suma a los ya conseguidos, por la Escuela de Ingenierías Agrarias e Ingenierías Industriales de Badajoz y el Centro Universitario de Plasencia.



Asimismo, la concesión de este sello de calidad EUR-ACE se produce tras un "largo proceso", de acuerdo a los principios de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad, contemplados en el espacio europeo de Educación Superior, según informa la Universidad de Extremadura en una nota de prensa.



Además, EUR-ACE ofrece un incentivo para los futuros estudiantes y los egresados, ya que el sello asegura que se cumplen los estándares europeos y se facilita el acceso a otros másteres, así como a programas de doctorado en diferentes universidades europeas.