Junta otorga 270.000 euros para ayudar alumnos con necesidades específicas apoyo educativo

La Consejería de Educación y Empleo ha convocado ayudas por importe de 270.000 euros destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2019/2020.



Estas ayudas, de las que hay tres modalidades, servirán para sufragar los gastos derivados de atención logopédica, de psicoterapia y apoyo educativo domiciliario al alumnado convaleciente, según indica la orden publicada por la consejería en el Diario Oficial de Extremadura.



En concreto, podrá ser beneficiario de las ayudas de la Línea A, 'Atención logopédica', el alumnado que tenga residencia familiar en Extremadura, esté escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria o Secundaria Obligatoria, tenga necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a dificultades específicas de aprendizaje y necesite atención logopédica que no pueda proporcionarle el centro educativo, entre otras.



Por su parte, el alumnado beneficiario de las ayudas de la Línea B 'Apoyo educativo domiciliario al alumnado convaleciente', será aquel que tenga residencia familiar en Extremadura, esté escolarizado en Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio o Grado Superior, así como requerir, por tiempo superior a un mes, apoyo educativo en su domicilio, entre otros requisitos.



Finalmente, podrá ser beneficiario de las ayudas de la Línea C 'Psicoterapia', aquel que tenga residencia familiar en Extremadura, esté escolarizado en Educación Primaria o Secundaria Obligatoria y tenga necesidades específicas de apoyo educativos que requieran psicoterapia, entre otros.



Las solicitudes se deberán dirigir a las titulares de las delegaciones provinciales de Educación correspondientes, indica la Junta en una nota de prensa.



El plazo de presentación de solicitudes para la Línea A y para la Línea C será de 10 días hábiles, hasta el 21 de mayo; y para la Línea B, el plazo de vigencia de la convocatoria, a efectos de presentación de solicitudes, será hasta el 24 de mayo de 2020.