PIDE reclama a los docentes que no acepten ser maestros tutores de alumnos en prácticas

El sindicato PIDE ha reiterado su llamamiento a los docentes para que no acepten ser maestros tutores de alumnado en prácticas mientras no se recupere la gratificación por la tutorización de los alumnos de la Universidad de Extremadura.

Y es que, según indica el sindicato en una nota de prensa, la Universidad de Extremadura (UEx), y otras, en colaboración con la Consejería de Educación y Empleo, a quien acusa de no valorar a los docentes, siguen pretendiendo que los maestros trabajen "gratis".

Esta petición se produce tras la publicación de la Resolución de 22 de abril de 2019, de Secretaría General de Educación, por la que se convoca la selección de centros de formación en prácticas y maestros tutores de alumnado en prácticas, correspondientes a las titulaciones de Grado en Educación Infantil y en Educación Primaria, del curso escolar 2019/2020 (DOE nº 87, de 8 de mayo de 2019), PIDE replica a la Consejería que "no debe olvidar el esfuerzo añadido que los docentes y los centros" realizan acogiendo en prácticas a alumnos de la UEx, velando así por la formación de futuros profesionales, maestros y licenciados.

Por ello, consideran desde el sindicato que su petición es una "justa contrapartida" a la colaboración que los maestros y profesores extremeños llevan a cabo en esta labor.

Y es que sin su contribución, añade, la posibilidad de impartir dichos Prácticum en Extremadura sería "inviable".

Por este motivo, PIDE considera indispensable el establecimiento de un complemento retributivo digno, el reconocimiento como mérito en su carrera docente y la gratuidad de la matrícula en la UEX con el fin de poder ampliar su formación y sus conocimientos. Si no fuera así, deberíamos negarnos a colaborar.

Con esta postura, el sindicato no pretende provocar una "insumisión docente" al respecto, pero si el colectivo no se preocupa por "dignificar y valorar" su propia profesión, "no lo hará nadie", concluye.