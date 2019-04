SGTEX pide a Junta rectificar decisión de aplazar incorporación del personal por traslados

El Sindicato de Empleados Públicos (SGTEX) ha pedido a la Junta de Extremadura que rectifique la decisión de aplazar la incorporación del personal por traslados, en concreto en las categorías de Técnicos en Educación Infantil, ATE- Cuidadores, Educadores, e Intérpretes de lengua de signos.

A través de una nota de prensa, el sindicato se ha mostrado "absolutamente en contra" de dicha decisión por el "grave perjuicio" que supone para el personal afectado y ha solicitado que la incorporación sea efectiva y desde 1 mayo de 2019 de todas las categorías participantes en la resolución de traslado.

Así pues, SGTEX ha recordado que, contrariamente a esta decisión, en las resoluciones anteriores de 2013 y 2014 la toma de posesión fue el 1 de mayo.

Por ello, el sindicato no entiende que en aquel momento "no causara ningún perjuicio en valoración por la Consejería de Educación y en esta primera resolución de un nuevo traslado que no se convoca en 4 años se estime todo lo contrario, sin que se haya motivado suficientemente".

Además, ha considerado que "extraña" que en la última reunión de la Comisión de Valoración "no se diera participación de esta decisión a las centrales sindicales y un día después, justo antes del periodo vacacional de Semana Santa, se envíe un comunicado, cuando desde el 5 de abril la Consejería de Educación y Empleo había hecho la petición", concluye.