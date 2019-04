Un 20% de los jóvenes pacenses han fracasado alguna vez en sus intentos de dejar el juego

Ep

Un estudio sobre adicciones clásicas y emergentes de la Asociación Atabal revela que casi un 20 por ciento de los 4.121 jóvenes de colegios e institutos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Mérida y Badajoz encuestados confiesa que ha fracasado alguna vez en sus intentos de dejar el juego.



Según los datos obtenidos a través de este estudio recogido en la guía 'Adicciones clásicas y emergentes: apuestas, drogas y tecnofilias', se pueden extraer varias conclusiones reveladas por el sociólogo Santiago Cambero, que ha destacado en relación a los juegos de azar que hay menores de edad que acceden a casas de apuestas, tanto físicas como online, a partir de los 14 ó 15 años de edad.



En concreto, el 24 por ciento de los encuestados de 14 años asegura haber jugado en alguna ocasión según Cambero, que ha agregado que, además, se produce un aumento de la conducta de juego que llega a su punto máximo al cumplir la mayoría de edad, cuando casi la mitad de los encuestados afirma haber jugado en alguna ocasión.



Al respecto, ha matizado que existe un predominio del sexo masculino con respecto al femenino en la práctica de los juegos de azar, mientras que respecto al uso de videojuegos los datos muestran que el 75 por ciento de los jóvenes y adolescentes encuestados manifiestan jugar a través de estos dispositivos electrónicos e interactivos, también con un predominio en chicos frente a las chicas.



ALCOHOL Y DROGAS



En lo que a consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas, Cambero ha indicado que los datos son similares a otros estudios del Ministerio de Sanidad y la Junta de Extremadura, de manera que aproximadamente la mitad de los jóvenes y adolescentes afirman no haber consumido ni cerveza ni vino siendo menores de edad, pero sí en un 65 por ciento y al menos en una ocasión a lo largo de su vida una copa de alcohol de alta graduación, siendo igualmente menores de edad.



Ha agregado, además, que la droga ilegal consumida de forma mayoritaria por los jóvenes y adolescentes que confiesan haber probado alguna sustancia no legal es la marihuana o hachís y que más de un 20 por ciento de los encuestados afirma haberla probado en algún momento de su vida.



También ha añadido un dato "minoritario" pero "interesante" y que "empieza a ser ya preocupante" en su opinión, un 2 por ciento de consumo de tranquilizantes o sedantes sin indicación médica entre los adolescentes y jóvenes que "demuestra de alguna manera" que, en casa, los padres y madres consumen este tipo de psicofarmácos y que se puede dar la circunstancia de que un menor de edad pueda consumirlo "evidentemente sin receta médica y sin conocimiento paterno o materno".



Por todo ello, el sociólogo ha valorado en líneas generales que el principal consumo adictivo entre los jóvenes "lamentablemente" es el alcohol, la borrachera y el botellón, y que la droga ilegal que más se consume es la marihuana o hachís mientras que la cocaína y la heroína "van a la baja", al tiempo que ha comentado la adicción "progresiva" que se empieza a observar en los adolescentes y jóvenes de los salones de juegos y apuestas deportivas "sobre todo online" y el "abuso de las tecnologías de la información y la comunicación".



Así lo ha señalado en la presentación de esta guía que pretende llamar la atención entre los adolescentes y jóvenes, pero igualmente a los responsables públicos competentes sobre la necesidad de investigar, desarrollar e innovar en nuevos recursos preventivos frente a las adicciones clásicas y emergentes, en las que lo más novedoso son las tecnofilias.



La presidenta de la Asociación Atabal, Peligros Folgado, ha agradecido la colaboración de la diputación en la puesta en marcha de esta guía y ha avanzado que en el presente curso siguen trabajando en la prevención de adicciones en los centros educativos y han vuelto a iniciar un programa de prevención especialmente centrado en el juego de azar.



Al respecto, la psicóloga Eva Herculano ha hecho hincapié en la falta de información frente a otro tipo de adicciones y en que "no" se tiene "percepción de riesgo" de la adicción al juego de azar, sobre lo cual Folgado ha agregado que también desarrollan en su programa tratamientos individualizados con chicos como uno que ha perdido 6.000 euros de su beca en juegos online y casas de apuestas y que ha acudido a ellos cuando su problema es "económico".



Herculano ha señalado, de igual modo, que aunque no lo han considerado a la hora de incluirlo en el cuestionario, el equipo de tratamiento de Atabal está detectando que "muchos" chicos y chicas pero "principalmente" los primeros acuden para un tratamiento de adicción a los juegos de azar "previamente ya han tenido una adicción a videojuegos".



DÍA MUNDIAL DE LA SALUD



'Adicciones clásicas y emergentes: apuestas, drogas y tecnofilias' es el nuevo trabajo editado por la Diputación de Badajoz con motivo de la próxima celebración, el 7 de abril, del Día Mundial de la Salud, y ha sido elaborado por la Asociación Atabal y, en concreto, por Carlos Barroso, Santiago Cambero, Eva Herculano, Peligros Folgado, Abraham Urbano y Alfonso Vázquez.



Una guía "pionera" en Extremadura y España según ha destacado en su presentación el diputado del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social, Ricardo Cabezas, que ha puesto en valor que el estudio se ha elaborado a través de una investigación cuantitativa mediante 4.121 cuestionarios en 16 colegios e institutos de Educación Secundaria y Formación Profesional, aplicadas entre los meses de noviembre de 2017 y julio de 2018, en las ciudades de Badajoz y Mérida.



Ante ello, ha agradecido a Atabal esta iniciativa para comprobar cómo afectan estas adicciones a adolescentes y jóvenes, sobre todo en juegos de azar y apuestas online con el objetivo de actuar para el bienestar y la integración de quienes la padecen y de informar para prevenir.