El PP extremeño alerta de posibles anulaciones sobre transporte escolar

Ep

La portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha advertido de la posibilidad de que interesados en el proceso soliciten la anulación de una resolución autonómica relacionada con contratos del servicio de transporte escolar en la comunidad, debido a que ésta fue firmada --ha apuntado-- por un cargo público "nulo" para el ejercicio de sus funciones en ese momento.



En concreto, se refiere a una anuncio (de 6 de marzo de este año) de formalización de los contratos derivados del acuerdo marco de servicio de transporte a centros docentes de Extremadura para los cursos escolares 2018/2019 y 2019/2020, publicado en el Diario Oficial de la comunidad (DOE) el pasado viernes, día 22 de marzo, y firmado por la directora del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (Epesec), Inmaculada Bonilla, quien según ha argumentado Cristina Teniente en ese momento era ya un cargo público "nulo".



Según ha explicado, dicho cargo "nulo" se estipula después de que una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 14 de enero con carácter "firme" y "no recurrible" rechazase un recurso de la Junta a otra sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en 2018 en la que, tras denuncia de un particular sobre el proceso selectivo, se anulaba el acuerdo del Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional de 11 de julio de 2017 en cuanto al nombramiento de Inmaculada Bonilla (exalcaldesa socialista de Táliga) como directora del Ente Público Extrmeño de Servicios Educativos Complementarios (Epesec).



En esa sentencia del TSJEx, según ha apuntado Teniente, se apuntaba que la selección de Inmaculada Bonilla para el puesto en el Epesec "no cumplía las bases de la convocatoria" y que en la misma "no se había hecho el más mínimo intento de razonas las puntuaciones", entre otras cuestiones, por lo que el tribunal extremeño ordenaba que el comité técnico de valoración del proceso selectivo volviese a emitir una propuesta para el puesto "motivada en relación a los méritos y experiencia de los aspirantes que cumpla con las bases de la convocatoria" y "atendiendo a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad".



En rueda de prensa este viernes en Mérida, la portavoz parlamentaria del PP ha tachado de "chanchullo" el proceso de nombramiento de la socialista Inmaculada Bonilla en el Epesec, y ha pedido "responsabilidades" por lo ocurrido tanto al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, como a la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, de quien ha dicho que "por dignidad debería irse sin duda con una disculpa" por lo ocurrido.



En este sentido, e incidiendo en que Bonilla firmaba una resolución sobre transporte escolar de 6 de marzo pasado y publicada en el DOE el 22 de marzo, cuando en enero el Supremo había considerado "firme" la sentencia por la que se anulaba el acuerdo de su nombramiento como directora del Epesec, Cristina Teniente ha subrayado que "todo lo que un cargo nulo firme es anulable" y ha advertido de que esto puede suponer "un follón" para el contrato de servicio de transporte escolar en la región, contra el que los "interesados" podrían pedir su anulación mediante impugnaciones, ha dicho.



Además, dentro de la "farsa" que a su juicio ha supuesto el nombramiento de Bonilla, la portavoz del PP, ha considerado de "poca vergüenza" que en el DOE el pasado 25 de marzo se publicase una resolución de 15 de marzo de la Consejería de Educación y Empleo en la que se resuelve la delegación de funciones de la directora del Epesec en dos jefes de unidades y en la Secretaría General de la citada consejería. Esta resolución, según la 'popular', evidencia que la Junta "miente" sobre las causas de la delegación de funciones en cuestión, puesto que Bonilla --recuerda-- según sentencia del Supremo ya era "cargo público nulo" desde enero pasado.



ACCIONES



Ante estas circunstancias, la portavoz del PP en la Asamblea ha señalado que su partido se reserva "toda las acciones que se puedan llevar a cabo", entre ellas incluso acudir con lo ocurrido a la Fiscalía, aunque ha considerado que con las sentencias y las resoluciones publicadas en el DOE relacionadas con el caso, y explicadas en su comparecencia ante los medios de comunicación de este viernes, incluso Fiscalía "puede abrir de oficio" una investigación.



"Reservamos todas las acciones que puedan corresponder a partir de este momento", ha dicho la 'popular', quien ha dicho que su partido trata de poner en conocimiento de la sociedad el "escándalo" de Vara sobre Bonilla y el Epesec.



Al mismo tiempo, Teniente ha reconocido también que su grupo trata de evitar "judicializar" en periodo electoral un caso que ya ha estado "judicializado" desde hace tiempo, aunque ha incidido en que el PP se reserva la posibilidad de acometer "todas las acciones" posibles.



En este sentido, ha incidido en que a su juicio lo ocurrido con el nombramiento de Inmaculada Bonilla en la dirección del Epesec supone "un cúmulo de ilegalidad sobre ilegalidad" para llegar a una "farsa de selección" que ahora crea "una situación de inseguridad jurídica" en contratos relacionados con el servicio de transporte escolar en Extremadura.



De este modo, ha apuntado que Inmaculada Bonilla "podía haber usurpado funciones públicas" de manera "ilegítima e irregular" al firmar una resolución autonómica cuando su nombramiento en el cargo que ocupaba era "nulo" por sentencia del Tribunal Supremo.



Finalmente, Teniente ha entendido que este nombramiento de Bonilla supone "un chanchullo más" del presidente de la Junta en cuanto a los nombramientos de cargos en el sector público autonómico durante esta legislatura.