El 15% de los jóvenes de Cáceres juega de forma habitual en las casas de apuestas

El 15% de los jóvenes de Cáceres, de entre 14 y 30 años, juega de forma habitual, al menos una vez por semana, en salas de apuestas o de forma online, la mayoría de entre 21 y 30 años (29,3%). Pero también un 24,60% de estos son menores de edad, una cifra importante teniendo en cuenta que tienen prohibido entrar en estos locales, por lo que lo hacen a través de adultos o suplantando identidades.



Además, el 73% de los jóvenes cacereños, de los 24.400 cacereños empadronados en esa franja de edad, ha jugado alguna vez por dinero y el 22% lo ha hecho en casas de apuestas, siendo el sexto lugar de un ránking que encabezan las loterías (Primitiva y ONCE) con un 36%, seguido de la Quiniela, el bingo, máquinas tragaperras y juegos de cartas.



Estos son los principales datos que se desprenden de una encuesta que ha realizado el Consejo Local de la Juventud de Cáceres a un muestra de 1.011 jóvenes que han respondido a 35 preguntas. Las primeras ocho preguntas fueron respondidas por todos los encuestados, mientras que el resto se dirigió solo a los que se consideraban jugadores habituales de casas de apuestas y juego online.



Así, se desprende que de los elementos que puedan favorecer la aparición de conductas adictivas, el 44,21% del total de jóvenes entrevistados ha jugado alguna vez en casas de apuestas, online o máquinas tragaperras.



Otros datos relevantes de este estudio es que más de la mitad juega para cubrir sus necesidades económicas y al ser preguntados por si conocen a alguien de su entorno que ha tenido problemas con el juego, más del 42% responde que "algún amigo o compañero".



Los datos del informe los ha dado a conocer este jueves el coordinador del Consejo Local de la Juventud, David González, y la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, que han desgranado los detalles de este estudio que se encargó ante la preocupación por la proliferación de las casas de apuestas en la ciudad y su cercanía a los centros escolares.



De hecho, el informe recoge que en la ciudad existen 13 casas de apuestas y salones de juego repartido por todos los barrios y, aunque muchos de estos establecimientos están próximos a colegios, el estudio arroja que la ubicación no tiene incidencia en la asistencia de los chavales en días laborables, ya que solo el 6% de los mil encuestados ha visitado algún local de lunes a viernes. La mayoría lo hace en fines de semana.



También se estudia la publicidad que hacen estos establecimientos ya que el 65% de los jóvenes encuestados tuvieron conocimiento de estos locales por anuncios de televisión o a través de Internet, por lo que la alcaldesa ha abogado por controlar y poner límites a esta publicidad "invasiva" que llega a todos los colectivos, también a menores, y que incide en los hábitos no saludables.



SITUACIÓN DE PREALARMA



Nevado ha señalado que aunque ese 22% que ha jugado en casas de apuestas no parece una cifra "preocupante" pero el 93% de los jóvenes sí es consciente de que cuando apuesta puede existir un riesgo. "Aunque no estemos hablando de un porcentaje excesivamente elevado, podemos decir que hay una situación de prealarma en la que los jóvenes están encontrando una alternativa al ocio en este tipo de establecimientos", ha apuntado la regidora.



"Por eso, debe ser una situación que ocupe tanto a las familias como a las administraciones pública a la hora de tomar decisiones, sobre todo por ese componente social, ya que la mayoría de los chicos reconoce que si ha ido a una casa de apuesta es porque sus amigos van y no quieren sentirse excluidos del grupo al que pertenecen, y por lo tanto hay una fase de peligro y estamos en el momento ideal para empezar a tomar algún tipo de decisiones", ha dicho.



Tanto Nevado como González han coincidido en que "no estamos ante una patología" de los jóvenes cacereños porque la mayoría "es responable" pero hay que seguir incluyen en los talleres y actividades del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) acciones dirigidas a prevenir estas posibles adicciones como la campaña 'Con el juego no te la juegues' que se puso en marcha.



Para ello, según ha avanzado el coordinador del CLJ, al 15% de los jóvenes que han confesado que juegan de forma habitual se les va a hacer un seguimiento para que sepan qué tienen entre manos y que sean conscientes de que apostar por dinero puede "engancharles" y crear un problema de adicción.



Las conclusiones de este informe, que se ha realizado para conocer si existe un riesgo objetivo de ludopatía entre los jóvenes cacereños, se harán llegar a la Policía Local para que aumente la vigilancia y el control de las casas de apuestas con el objetivo de evitar que entren menores y que se vulnere, por ejemplo, la ley antitabaco.



Por parte del CLJ, la idea es ahondar en este estudio llegando al total de la población cacereña en esa franja de edad para tener una fotografía "real" de la situación.