200 jóvenes extremeños buscan en Cáceres soluciones a la soledad de las personas mayores

Unos 200 jóvenes procedentes de varios Institutos de Educación Secundaria (IES) de Extremadura han participado este miércoles en Cáceres en un reto emprendedor propuesto por la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), para buscar soluciones a la soledad de las personas mayores. 'Solo en casa' es el título de este taller innovador que ha dirigido Xavier Verdaguer y su equipo del Imagine Creativity Center.

La iniciativa se ha desarrollado en el marco de la proclamación del Premio Fundación Princesa de Girona, en su categoría Social, que se ha dado a conocer en la capital cacereña con la presidencia de la Reina Letizia.

Antes de proclamar a la ganadora, la gaditana Begoña Arana, los estudiantes extremeños han desarrollado sus ideas para hacer frente a uno de los retos más importantes de la sociedad actual como es la dependencia y la soledad de nuestros mayores.

Dos de esas propuestas, que han sido elegidas como finalistas, se han defendido antes del acto de proclamación del Premio Social de la FPdGi, que ha tenido lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña.

El proyecto ganador ha sido 'Conviven', desarrollado por alumnos del IES El Brocense de Cáceres, que plantea ayudar a los inmigrantes que llegan a España "sin ninguna oportunidad y con sensación de soledad", unos sentimientos que pueden compartir con los ancianos.

Para ello, proponen una convivencia entre estos dos grupos, inmigrantes y personas mayores, con intercambio de conocimientos como el idioma o la cultura, de manera que esa soledad se vería recompensada por ambas partes.

El equipo finalista ha propuesto 'Musicalízate', un proyecto que plantea una plataforma digital en la que las personas mayores podrían ensayar de manera virtual con una orquesta.

De esta forma, se trata de aprovechar los beneficios que tiene la música, desde el punto de vista creativo y de trabajo en equipo. El público ha votado en directo y ha decidido que ganara el equipo que apostaba por la convivencia de inmigrantes y ancianos.

Pero, en este reto, se han planteado otros proyectos como un bastón multifuncional digital para pedir auxilio, llamar por teléfono o avisar al perro; Un 'husky-tech', un perro digital con tecnología que le permite hablar y relacionarse con las personas mayores, o la creación de colectivos sociales para ayudar a las personas mayores a alcanzar retos como aprender a nadar o acompañarles al teatro.

En el acto de proclamación, Verdaguer ha destacado que "si se trabaja en equipo y se hace con las herramientas adecuadas se puedan conseguir grandes cosas".

De esta forma, los jóvenes organizados por equipos han competido de forma empática para proponer fórmulas, proyectos, empresas o campañas de sensibilización que aminoren uno de los principales retos sociales de la actualidad, como es la situación de las personas mayores y su condición de dependencia o soledad.

Los estudiantes que han participado en este reto pertenecen a la Facultad de Formación del Profesorado (Cáceres); IES Arroyo Harnina (Almendralejo); IES Caurium (Coria) IES El Brocense (Cáceres); IES Javier Garcia Tellez (Cáceres); IES Luis Chamizo (Don Benito); IES Meléndez Valdés (Villafranca de los Barros); IES Sierra de Montánchez (Montánchez) y el IES Valle del Jerte (Cabezuela-Navaconcejo).

Los equipos han contado con el apoyo de profesores y de algunos de los premiados en la categoría Social de otros años como Pere Barri, doctor y Premio FPdGi Social 2011; Edgar Vinyals, emprendedor social y Premio 2012; Felipe Campos, director de la Asociación Educativa Ítaca y Premio 2013; Mohamed El Amrani, emprendedor social y Premio 2014; Luz Rello, lingüista fundadora de Change Dyslexia y Premio 2016; Míriam Reyes, arquitecta y fundadora de la ONG Aprendices visuales y Premio 2017, y Arancha Martínez, impulsora de la ONG It will be y Premio 2018.

Otro de los premiados, Héctor Colunga Cabaleiro, de la Fundación Mar de Niebla de Gijón y Premio 2015, no ha podido participar en el reto de forma activa porque ha formado parte del jurado del premio que se ha dado a conocer este miércoles en Cáceres.