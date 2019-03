Begoña Arana Álvarez gana el Premio Social de la Fundación Princesa de Girona

Ep



Begoña Arana Álvarez ha ganado el Premio Social de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) por el trabajo que realiza en la Línea de la Concepción (Cádiz), donde nació en 1985, con personas en riesgo de exclusión social. El nombre de la ganadora se ha dado a conocer este miércoles en Cáceres en un acto presidido por la Reina Letizia.



La ganadora es diplomada en trabajo social y licenciada en criminología y seguridad pública por la Universidad de Cádiz. Ha realizado diferentes estudios de postgrado relacionados con los servicios sociales, la seguridad pública o la resolución de conflictos.



Desde los 17 años, Begoña ha trabajado para las personas más desfavorecidas dedicando una gran parte de su tiempo a buscar alternativas para mejorar la vida de las personas que más lo necesitan, en lugares como el Centro Penitenciario de Algeciras o como miembro del equipo de prevención de maltrato infanto-juvenil del Campo de Gibraltar.



Actualmente, es la directora de 'Nuevo Hogar Betania', una asociación sin ánimo de lucro nacida en 2011 cuya misión es atender a cualquier persona que se encuentre en situación de exclusión social como personas sin hogar, reclusos y exreclusos, inmigrantes, mujeres víctimas de trata de seres humanos, familias o inmigrantes.



Begoña, que no ha podido viajar a Cáceres por motivos personales, ha ha invervenido vía telefónica para agradecer el premio que le servirá para "seguir luchando por una sociedad más justa y por el cumplimiento de los derechos fundamentales", ha dicho.



Este año la dotación del premio es de 20.000 euros, el doble que otras ediciones para conmemorar los diez años de vida de la fundación. También se ha creado un nuevo reconocimiento de carácter internacional que premia la trayectoria de jóvenes de cualquier país del mundo en cualquiera de las otras cuatro categorías (Empresa, Artes y Letras, Social e Investigación Científica) y que se dará a conocer en Girona.

Antes de concluir el acto, el presidente de la FPdGi, Francisco Belil, ha destacado el papel de la fundación, de la que forman parte ya 90 organizaciones empresariales, en apoyo a los jóvenes y ha incidido en que "cuando un joven habla no es fácil que sea escuchado", por lo que el objetivo de la institución es que "la sociedad escuche a los jóvenes".

En la misma línea, la directora general de la FPdGi, Mònica Margarit, ha explicado que el objetivo de la fundación es apoyar a los jóvenes para que "puedan construir una sociedad mejor y más justa".

En su intervención ha destacado que el "buque insignia" son los premios de la fundación que reconocen la "trayectoria" de jóvenes menores de 35 años que buscan la "excelencia" y que "no son todo lo visible que merecen". "Se necesitan menos influencers y más referentes", ha dicho la directora general haciendo alusión a una frase de Bob Pop.

En el acto de Cáceres han estado presentes las primeras autoridades de Extremadura, como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, o la alcaldesa, Elena Nevado, junto a personalidades del ámbito social y de la sociedad civil.

RETO INNOVADOR

Antes del acto de proclamación se ha desarrollado un taller de innovación dirigido a jóvenes y liderado por el emprendedor Xavier Verdaguer. Doña Letizia ha visitado los talleres y ha escuchado algunas de las propuestas que se han realizado para solucionar uno de los retos más importantes de la sociedad actual, la soledad de las personas mayores.

Después se ha reunido con el jurado del Premio Social de la FPdGi antes de comenzar el acto en el que se ha anunciado el ganador. La ceremonia ha contado con la colaboración del humorista y periodista Juan Carlos Ortega, ganador del Premio Ondas 2016, que ha realizado algunas de sus entrevistas a personajes peculiares.

También han participado los anteriores premiados en la categoría de Social desde 2011: Pere Barri, doctor y Premio 2011; Edgar Vinyals, emprendedor social y Premio 2012; Felipe Campos, director de la Asociación Educativa Ítaca y Premio 2013; Mohamed El Amrani, emprendedor social y Premio 2014, o Héctor Colunga, de la Fundación Mar de Niebla de Gijón y Premio 2015.

En el escenario han estado también Luz Rello, lingüista fundadora de Change Dyslexia y Premio 2016; Míriam Reyes, arquitecta y fundadora de la ONG Aprendices visuales y Premio 2017, y Arancha Martínez, impulsora de la ONG It will be y Premio 2018.

Colunga, además, ha formado parte del jurado de expertos, junto a Joaquín Alcalde (director de la ONG CivesMundi); Roser Batlle (pedagoga y emprendedora social); Antoni Bruel (coordinador general de Cruz Roja en España); Consuelo Crespo (ex presidenta de UNICEF España); José Moncada (fundador de la Bolsa Social); Sebastián Mora (profesor de universidad); el Padre Ángel (presidente de la ONG Mensajeros de la Paz) y Maravillas Rojo (presidenta de Abacus).

Cabe destacar que la gira de proclamaciones de los premio FPdGi ha pasado este año por Las Palmas de Gran Canaria (Empresa, el pasado 6 de febrero) y Sevilla (Artes y Letras, 20 de febrero), tras el turno de Cáceres (Social, 6 marzo) después se visitará Santiago de Compostela (Investigación Científica, 27 marzo) y Girona para el nuevo Premio Internacional.

Los Premios se entregarán en Barcelona en el mes de noviembre, en el marco de un gran evento en el que participarán los premiados de estos 10 años y que tendrá a los jóvenes como protagonistas.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA FPDGI EN EXTREMADURA

Esta es la segunda vez que la FPdGi viaja a Extremadura después de que el año pasado Mérida acogiera el anuncio del Premio Artes y Letras 2018.

Además, este jueves, día 7, habrá una actividad más en Cáceres, concretamente en la Universidad de Extremadura donde se presentará el programa de orientación profesional 'Rescatadores de talento'.

Se trata de una plataforma que promueve y facilita la empleabilidad a partir de ayudas a la movilidad, servicios de mentoring, formación y bolsa de trabajo, entre otras acciones, y que cuenta ya con cerca de 4.000 jóvenes inscritos. La presentación contará con la presencia de ejecutivos de empresas, jóvenes y mentores que forman parte del programa.