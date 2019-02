La UEx conmemora el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia

Ep.



La Universidad de Extremadura ha conmemorado este martes, 26 de febrero, el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia con una conferencia de la bioquímica Margarita Salas, que ha abogado por que la mujer vaya ocupando en la sociedad el puesto que le "corresponda de acuerdo con su capacidad de trabajo".



En declaraciones a los medios antes de pronunciar dicha conferencia, Salas ha considerado que este Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia es "importante" para recordar tanto a unas como a otras y al resto de la sociedad que las mujeres y las niñas "existen" y que estas últimas "eventualmente podrán ser unas científicas".



Preguntada por los obstáculos que se ha podido encontrar en su trayectoria profesional por el hecho de ser mujer, ha reconocido que "al principio sí" y que cuando empezó la tesis doctoral encontró "bastantes obstáculos" en ese sentido, dado que en esa época se pensaba que las mujeres no estaban "capacitadas" para hacer investigación y, ante ello, se sentía "muy discriminada y como invisible".



"Poco a poco", se ha felicitado no obstante, "las cosas se fueron arreglando" y ha llegado un momento en el que ha dejado de ser "invisible" y, según ha comentado, "ahora a lo mejor" es "demasiado visible", al tiempo que ha aconsejado a las niñas y a las universitarias que trabajen con "dedicación y entusiasmo" dado que, en su opinión, su "éxito" ha sido el trabajo, que ha trabajado "mucho" y que "además" le gusta "mucho" el trabajo.



A este respecto, la investigadora ha considerado que hoy en día hay "bastantes" chicas en la universidad en ramas de ciencias, excepto en las "más duras" como las ingenierías, por lo que la "cuestión" es que todas ellas "sigan adelante" con su carrera profesional y su trabajo, que "no se desanimen" y que "no piensen que no valen", porque "valen".



Finalmente, y en relación al movimiento surgido en torno al 8 de marzo, Margarita Salas ha lamentado que "quizás todavía es necesario" este movimiento y ha confiado en que en un futuro "no demasiado lejano" deje de ser "necesario" organizar un día dedicado a la mujer y la niña en la ciencia o el 8M "porque ya la mujer ocupe en la sociedad el puesto equiparable al que ocupan los hombres". "Todavía falta un poquito", ha valorado.



POTENCIAR VOCACIONES



Por su parte, Antonio Hidalgo ha explicado que este acto tiene el objetivo de "encontrar ideas" y que los asistentes, entre los que se ha contado estudiantes de institutos o universitarios, encuentren estas ideas para potenciar las vocaciones, especialmente femeninas, en las denominadas 'STEM' que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.



Al respecto, ha hecho hincapié en que en estas disciplinas "poco a poco están sintiendo más y más el abandono y especialmente en el caso de las muchachas y mujeres" con un "declive" que se debe "corregir", aunque ha puntualizado no obstante que las féminas son "punteras" en otras disciplinas como las ciencias biosanitarias o en ciencias como la química o la biología.



Asimismo, Hidalgo ha aseverado que coincide "plenamente" con un reciente comunicado de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), según el cual el papel de la universidad es "esencial" para "romper los estereotipos y roles de género en las etapas educativa más tempranas" para "no condicionar" las decisiones que las futuras universitarias tendrán que tomar.



En su opinión, la universidad debe apoyar que todas esas ideas, aficiones o vocaciones "se puedan conservar de manera protegida e incluso fomentarla" y, para ello, se pueden mostrar "ejemplos" como Margarita Salas, que junto a científicas, físicas, matemáticas o ingenieras pueden ser un "patrón de referencia".