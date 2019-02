Jóvenes extremeños reclaman al Parlamento Europeo "más comunicación desde la escuela"

Ep.



Jóvenes extremeños han reclamado al Parlamento Europeo, durante una jornada sobre juventud y Europa, "más comunicación desde la escuela" sobre el continente, así como "más posibilidad de viajar", de moverse, trabajar y estudiar fuera.



Así lo ha indicado el responsable de Análisis Político de la Oficina del Parlamento Europeo en España, Tom Morgan, en declaraciones a Europa Press, tras un encuentro que ha tenido lugar en la Escuela Superior de Hostelería de Mérida.



Tras trabajar durante la mañana con jóvenes, Morgan también ha señalado que los estudiantes les "exigen más", por lo que ha considerado que tienen que "escucharles" y que están "encantados de hacerlo".



Asimismo, algunas de las reivindicaciones que han hecho los jóvenes es que haya "una asignatura de Europa en las escuelas que se imparta desde que son pequeños", lo que ha calificado como "muy importante", además de mencionar el tema de la "migración, que les importa muchísimo".



Sobre la migración, Morgan ha señalado los jóvenes ser preguntan "por qué Europa no está haciendo para controlar el tema de las fronteras, que las fronteras españolas son fronteras europeas y entonces son de todos, tiene que haber solidaridad".



Por su parte, ha apuntado que la participación de los jóvenes estaba siendo "muy buena" y que ha entrado en un grupo de trabajo y "enseguida han empezado a atacar de una forma constructiva, preguntando que por qué no se está haciendo más en Europa, ya que no quieren menos, quieren más Europa".



Además, ha indicado que ve a los jóvenes "reivindicativos", que quieren "más Europa porque les da oportunidades para su futuro", por lo que ha apuntado que "todos, por muy diferentes y diversos que seamos tenemos en común unos valores europeos que son iguales en Mérida, en Berlín y en Londres".



Por ello, ha subrayado que los jóvenes han dicho durante la mañana que son "de Mérida, extremeños y españoles, pero también son europeos", aunque ha destacado que tienen que "insistir un poco más para que sepan que estamos votando para que el 26 de mayo decidamos qué Europa queremos".



Así, esta jornada también contaba con un debate en el que han participado el propio Tom Morgan junto con la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, y los secretarios de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiria, y de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor.



Sobre el debate ha señalado que esperaba poder hablar de "todas las políticas europeas, que es muy amplio, como puede ser las fronteras europeas, la lucha contra el cambio climático, la defensa de los derechos de la mujer, de las elecciones y lo que puede pasar".



Por último, ha calificado estos encuentros con los jóvenes como "imprescindibles" porque están haciendo "ciudadanía europea" y está haciendo ver que las cuestiones, igual que a nivel local, autonómico o nacional, "a nivel europeo hay muchas decisiones que tomar para decidir nuestro futuro y esto es lo que se decide el 26 de mayo" y que además está "muy impresionado con el nivel".