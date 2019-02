CSIF pide un protocolo ante alertas por calor o frío para las aulas extremeñas

El sindicato CSIF ha exigido a la Consejería de Educación un protocolo de actuación ante las alertas meteorológicas, por calor o frío, mientras se aplica o no Ley de Eficiencia Energética en las aulas que tiene previsto a probarse este jueves en la Asamblea de Extremadura.

A este respecto, recuerda que fue el primer sindicato en solicitar a la Consejería de Educación la reducción de la jornada lectiva en los centros educativos en las franjas horarias de más de calor, para evitar poner en riesgo la salud de alumnos y docentes.

En este sentido, se muestra satisfecho por la aprobación de esta ley como "un primer paso", pero la misma "solo contempla la realización de una auditoría de necesidades en materia de eficiencia energética y climatización", señala en una nota de prensa.

"La consejería conoce perfectamente las necesidades de todos y cada uno de los centros educativos públicos en lo que a carencias de climatización se refiere y que debería haber solucionado hace tiempo", añade el sindicato.

También, apuesta por la elaboración de un protocolo autonómico, bien definido, que se aplique "automáticamente ante las previsiones y alertas por calor o frío (nevadas)" en la región.

Su objetivo es que no haya que esperar a la convocatoria del consejo escolar, que "dilata mucho cualquier decisión sobre la reducción o no de la jornada escolar", recalcando que "tener que llegar a las temperaturas de alerta para poder poner una solución rápida al acortamiento de la jornada, no es de recibo".

Finalmente, CSIF apunta que ni los alumnos ni los docentes deberían encontrarse en situaciones de temperaturas por debajo de los 17° y mucho menos por encima de los 27°, "principalmente por el riesgo que supone para la salud realizar los esfuerzos motrices y cognitivos propios de la actividad de los centros, en estas situaciones".