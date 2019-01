INTROMAC organiza charlas por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

El Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC) organismo adscrito a la Consejería de Economía e Infraestructura de la Junta de Extremadura, ha organizado siete charlas informativas con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia.

Cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, promovido por la ONU. Sus objetivos son poner fin a los prejuicios, aumentar la inversión en educación y mejorar las perspectivas profesionales de las investigadoras.

El propósito es contribuir a cerrar la brecha de género que actualmente existe en el ámbito científico, para lo cual se desarrollarán distintas actividades, del 1 al 15 de febrero a nivel nacional: talleres, visitas guiadas a laboratorios, charlas y monólogos de divulgación científica, concursos, mesas redondas, participación de librerías y bibliotecas, escaparates con referencias al 11 de febrero, programas de radio, televisión y prensa escrita.

El calendario de las charlas que ofrecerán las mujeres científicas de INTROMAC es el siguiente: el próximo 1 de febrero, la científica Warda Baazaqui, impartirá la charla ‘Yo de mayor no quiero ser princesa, quiero ser científica’, en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, en Miajadas, en horario de mañana. Ese mismo día Raquel Lozano impartirá la charla taller ‘Si tú quieres, puedes’, en Coconet (mentes creativas), en Cáceres.

El 7 de febrero en el colegio María de la Paz Orellana, en Trujillo, se hablará sobre la huella de la Mujer en la Ciencia, a cargo de Concepción Pacheco y Silvia Lairado. El 8 de febrero, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Gabriel y Galán de Plasencia, la charla ‘El asfalto también es cosa de mujeres’, correrá a cargo de Marisa Carmona.

La siguiente charla se desarrollará en el IES Al Qazeres, en Cáceres, en el que María Bohórquez hablará sobre ‘How to succeed in Sciencie and Sport’ (la charla se impartirá en inglés).

La última exposición se celebrará en el IES Javier García Téllez, en Cáceres, a cargo de Ángeles Perianes, quien impartirá la charla ‘La carrera de tu vida’.