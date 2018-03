La DGT pone en marcha una nueva campaña sobre el cinturón de seguridad

Ep



La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha a partir del próximo lunes día 12 y hasta el domingo 18 en las carreteras extremeñas una nueva campaña especial sobre el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil en la que participarán unos 400 agentes de la Comandancia de Tráfico de la Guardia Civil en Extremadura.



La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha presentado esta campaña, en relación a la cual ha animado a los conductores de vehículos y sus acompañantes a una "mayor concienciación" en el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.



En este sentido, ha advertido de que, aunque se ha incrementado el uso del cinturón de seguridad en los últimos años, "existen todavía graves lagunas en conductores y acompañantes que no se acostumbran a utilizarlo".



Esta campaña es "sobre todo de concienciación" dado que, "aunque es verdad que las cifras de la falta de uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención son cada vez más bajas, hay que seguir insistiendo en estos sistemas de seguridad, claves para salvar la vida en los accidentes", ha señalado Herrera según informa la Delegación del Gobierno en nota de prensa.



En este sentido, los estudios de la DGT demuestran que estos sistemas de seguridad vial son los "más sencillos y rentables" en todo tipo de vías y trayectos, han apuntado las mismas fuentes, para agregar que, además, su uso es "imprescindible para que el airbag pueda ser totalmente eficaz".



La delegada del Gobierno ha indicado que uno de los principales objetivos del Plan Estratégico de Seguridad Vial es lograr que ningún niño pierda la vida por no ir correctamente sentado en una silla adecuada para su peso y talla.



"Un niño sin sujeción multiplica por cinco las posibilidades de sufrir lesiones mortales o graves y si se hubieran utilizado sistemas de retención obligatorios nueve de cada 10 lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado", ha especificado.



Al mismo tiempo, ha matizado que, de ellas, el 60 por ciento están ubicadas en vías convencionales, donde se registra el mayor número de accidentes, y el 40 por ciento restantes en vías de alta ocupación.



Para esta campaña de controles, ha agregado, también se van a utilizar para informar a los ocupantes de los vehículos tanto los paneles de señalización variable como las pantallas de los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.



DATOS DEL AÑO PASADO



El año pasado, la campaña tuvo lugar del 13 al 19 de marzo y en Extremadura se realizaron un total de 10.125 controles a turismos, de los cuales 58 conductores no llevaban cinturón de seguridad y que supone un 0,57 por ciento. También hubo 3.816 controles a los adultos en el asiento delantero, de los que 21, un 0,55 por ciento, no lo llevaban.



Además, se realizaron 239 controles a menores en el asiento delantero, de los que cinco no llevaban puesto el sistema de retención, el 2,09 por ciento y que es obligatorio si se mide igual o menos de 1,35 metros.



También se produjeron 1.751 controles a adultos en asientos traseros, de los cuales 21 no llevaban cinturón, es decir un 1,20 por ciento, y en la parte trasera hubo 365 controles a menores, de los que 10 no llevaban puesto el sistema de retención, que equivale a 2,74 por ciento.



En total, la Delegación del Gobierno ha indicado que en la última campaña se produjeron 100 denuncias en vías convencionales extremeñas y 15 en autovías.



También se produjeron 1.236 controles a conductores de vehículos de mercancías, de los cuales ocho no llevaban cinturón y 179 controles a conductores de autobuses, de los cuales dos no llevaban cinturón.



A nivel nacional, se controlaron 260.000 vehículos y 2.094 adultos y 198 menores viajaban sin ningún tipo de sistemas de retención. El 73 por ciento de los usuarios de vehículos que circulaban sin el dispositivo de seguridad lo hacían en carreteras convencionales y el 27 por ciento en autopistas o autovías.



VÍAS URBANAS



Por último, la delegada del Gobierno ha llamado la atención sobre un "problema" que se ha "detectado" en las últimas estadísticas, el aumento del número de incidencias en vías urbanas.



Por eso, "esta campaña también está especialmente dirigida a aquellos conductores que siguen pensando que ni ellos ni sus hijos menores tienen la obligación de llevar el cinturón en el casco urbano".



En su opinión, "eso es gran error porque cualquier impacto en vía urbana también conlleva lesiones muy graves e incluso muertes y esa concienciación, en general, sigue fallando en vías urbanas", ha concluido.