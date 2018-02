C´s critica que la incapacidad de la Junta ahuyenta a los jóvenes

El secretario de Programas de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, se ha referido al dato de que 200 jóvenes extremeños estén abandonando la región cada mes.

A este respecto, Salazar ha cuestionado "¿cómo no van a irse los jóvenes si aquí no llegan inversiones, si no hay planes de futuro, si no existen políticas comunes? Al final en una región donde tenemos un 45% de paro juvenil y el salario más bajo de España es imposible retener a estos jóvenes".

En este sentido, ha apuntado que la solución que da la Junta frente a esto es el VI Plan de Empleo Juvenil con el que se ha cuestionado que si los cinco planes anteriores no han funcionado por qué este sí lo va a hacer.

Y, ha concluido que, "desde Ciudadanos, pedimos otro tipo de soluciones. Que los políticos tomen decisiones en conjunto que nos hagan converger con el resto de España porque sino la despoblación dejará de ser un problema porque no habrá nadie que se pueda irse de Extremadura".