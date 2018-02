PP exige a la Junta medidas para frenar el éxodo juvenil

La portavoz del Partido Popular de Extremadura, Gema Cortés, ha señalado la falta de políticas públicas en favor de los jóvenes, del emprendimiento, de la innovación o del autoempleo como causas de la fuga masiva de jóvenes que está sufriendo la región.

La portavoz del Partido Popular ha afirmado que más de 200 jóvenes tienen que emigrar cada mes por la falta de oportunidades y que Extremadura “se desangra” mientras que el Ejecutivo de Fernández Vara “no aborda” el problema.

Así, ha puesto sobre la mesa que, según los datos del último padrón, Extremadura tiene menos población y cada vez es más envejecida, destacando que desde el inicio de esta legislatura, 6.600 jóvenes han tenido que marcharse de la región ya que, cuando finalizan su formación académica, los jóvenes extremeños tiene dos opciones: ir al SEXPE o hacer la maleta.

Según Cortés, esta situación se está produciendo en un contexto nacional de creación de empleo y crecimiento económico pero la región, por culpa de un gobierno autonómico “sin pulso y paralizado”, es líder en desempleo juvenil y está sufriendo una despoblación juvenil que va a lastrar el futuro de Extremadura.

Ante ello, ha lanzado un mensaje de esperanza señalando que “ya queda menos para que Monago vuelva a la presidencia de la Junta y los jóvenes extremeños puedan tener un proyecto de futuro en su tierra y no se tengan que ir” al tiempo que ha criticado que el resto de partidos no haga nada por ello, afirmando que “podemos se ha convertido en una sucursal del PSOE y Ciudadanos, sencillamente, no está en estos temas".

También ha criticado que el PSOE y Fernández Vara “sólo le importan los jóvenes extremeños cuando hay elecciones” y “después, si te he visto y he prometido, no me acuerdo” ya que están más preocupados en “maquinar una nueva excusa” y poder culpar así al Gobierno de España “de todos los males”.