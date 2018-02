Educación va a crear al menos 156 puestos docentes en la plantilla

La Consejería de Educación y Empleo va a crear, al menos, 156 puestos docentes de la plantilla orgánica de cara al próximo curso 2018-2019 y, según la consejera, “se puede ver el esfuerzo por parte de esta Administración, en el que se han atendido las alegaciones de las centrales sindicales”.

La Consejería y los representantes de los sindicatos de la enseñanza han llegado a este acuerdo después de que los dirigentes de la Consejería hayan propuesto consolidar plazas de plantilla en los Centros de Educación de Adultos (CEPAS), tanto en el caso de los maestros como en el de los profesores, para compensar las plazas que se suprimen en Infantil y Primaria debido a la bajada de la natalidad.

Para Gutiérrez, “la sensibilidad de esta Consejería ha sido siempre apostar por mantener la escuela rural, por intentar reducir lo menos posible en los Centros de Atención Educativa Preferente, en los CRAs..., así como consolidar en los CEPAs estas plazas para facilitar la movilidad de nuestros funcionarios en los concursos de traslado”.

En el Cuerpo de Maestros, la propuesta técnica de las inspecciones provinciales de Educación era suprimir 80 puestos docentes de la plantilla orgánica.

Sin embargo, tras el planteamiento de los dirigentes de la Consejería y fruto de la negociación con los sindicatos, en este cuerpo se crearán finalmente 6 puestos docentes en la plantilla orgánica, fruto de reducir finalmente sólo 18 puestos en Infantil y Primara, mientras se crearán, por primera vez, plazas de este tipo en los Centros de Educación de Adultos de la región, donde se implantarán 24 plazas docentes de plantilla orgánica.

En Secundaria, Escuelas de Idiomas y Conservatorios, el saldo también es positivo. Aquí, tanto la propuesta técnica como la de los responsables de la Consejería ha sido crear, al menos, 150 puestos docentes en la plantilla orgánica.

En este apartado, cabe destacar que la Consejería se ha comprometido a estudiar unas incorporaciones más indicadas por los sindicatos de la enseñanza, que podrá hacer variar ligeramente esta cifra al alza.

Además, en estas 150 plazas, están incluidas también 11 puestos que se crearán de este tipo en los CEPAs, sobre todo en la provincia de Badajoz, donde apenas había consolidadas este tipo de plazas.

La consejera ha explicado que “todos han estado de acuerdo. Ha habido aportaciones para que estudiemos algún caso y nos hemos comprometido a ello. Los sindicatos han sido muy receptivos y han valorado muy positivamente la propuesta de la Junta de Extremadura”.

La plantilla orgánica corresponde a las plazas docentes por cuerpo y por especialidad estable y permanente en los centros educativos. Es la que se tiene en cuenta a la hora de configurar las plazas de los concursos de traslado.

Cabe destacar que ésta no es la plantilla definitiva que compone los centros educativos y no se define totalmente hasta que no finaliza la matriculación.

Y, Gutiérrez ha subrayado que, "en lo que llevamos de legislatura, la Junta de Extremadura ha ampliado en 723 el número de docentes en los centros educativos de la región, debido a la aplicación del nuevo currículo de ESO y Bachillerato, a los programas educativos de refuerzo y a los docentes contratados gracias al Proyecto Ítaca".