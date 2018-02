Educación publica la puntuación provisional traslados docentes

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura ha publicado la puntuación provisional de los participantes en el concurso de traslado de funcionarios docentes de los cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, catedráticos y profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), de Música y Artes Escénicas, de Artes Plásticas y Diseño; profesores técnicos de Formación Profesional; y maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros.



También se ha publicado la puntuación provisional de los participantes en el concurso de traslado de funcionarios docentes de los cuerpos de Inspectores al servicio de la Administración e Inspectores de Educación, convocado por resolución de 3 de noviembre de 2017.



En total, han sido admitidas 2.932 solicitudes, de las que 1.531 pertenecen a maestros; 1.236 a profesores de Secundaria; 146 a profesores Técnico de Formación Profesional; 13 a profesores de EOI; tres a profesores de Música y Artes Escénicas; y tres a inspectores.



Una vez finalizada la valoración de méritos, la Dirección General de Personal Docente expone la relación de participantes en el concurso, con sus puntuaciones correspondientes de cada uno de los apartados del baremo, así como la relación de participantes excluidos con indicación de la causa de exclusión disponible en la página web http://profex.educarex.es/profex.



En los casos en que la comisión de valoración considere que el interesado no ha acreditado algún mérito en los términos establecidos en la convocatoria, se le requerirá para que subsane o aporte la documentación requerida en ese mismo plazo de diez días hábiles y, en caso de no subsanarlo en este plazo, el mérito en cuestión no será valorado.



Los interesados dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para efectuar reclamaciones desde el 7 al 14 de febrero, ambos incluidos.Asimismo, se concede un periodo de diez días hábiles, del 7 al 21 de febrero, ambos inclusive, para subsanar o aportar la documentación requerida.