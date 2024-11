PSOE: Gallardo "dio instrucciones" de retirar cartel y rechaza "misoginia" hacia Guardiola

De esta forma, lo ha indicado la vicesecretaria general del PSOE de Extremadura, Eva Pérez, recalcando que el líder del partido en la región, Miguel Ángel Gallardo, "dio instrucciones inmediatas" de retirar el cartel en el que la formación criticaba la demora en la presentación de las cuentas para 2025 y ha rechazado que hubiera "misoginia" hacia la presidenta de la Junta, María Guardiola.

Según Pérez, Gallardo cuando recibió "los inputs de lo que estaba sucediendo con esa publicación", dio "instrucciones inmediatas" de que se retirara pero, como ha precisado, no porque considerara que "estaba atacando a la señora Guardiola, sino porque podía haber gente que se pudiera estar ofendiendo por el contenido de la misma".

Cabe recordar que, hace unos días, el PSOE de Extremadura publicó en sus redes sociales un mensaje, ya retirado, en el que se podía ver un cartel con el mensaje 'El retraso de la señora Guardiola' en alusión a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025 aún no han sido presentados en el parlamento regional.

Por ello, Eva Pérez ha eludido pedir disculpas como ha reclamado el PP y, ha insistido en que "tiene que quedar claro" que la "pretensión" y el objetivo de dicha publicación era criticar que, un mes después de que se hubiera cumplido el plazo para la presentación de los presupuestos, la comunidad sigue sin ellos.

Para la responsable socialista, "ese es el objetivo de la publicación. Con más o menos acierto, el tono irónico más o menos entendible o no, podemos entrar a valorar sobre los gustos pero no perdamos de vista el objetivo. Y, desde luego, el Partido Socialista no se va a dejar arrastrar por esa tinta de calamar que lanzó el Partido Popular y que algunos compraron",.

En esta línea, recalca que el PP debería aclarar la razón por la que los PGEx aún no han sido registrados "en lugar de buscar ofensas en redes sociales para justificar" la no presentación de las cuentas.

Además, ha recalcado que "sabemos que el tono de la publicación puede haber sido interpretado como inapropiado y, aunque no era de ninguna manera nuestro objetivo ofender a nadie, decidimos eliminarlo. Pero insistimos, el objetivo del mensaje es totalmente válido".

Eva Pérez ha insistido en que "de haber sabido que iba a generar esta polémica, ni qué decir tiene que no se hubiera publicado en esos términos", razón, ha dicho, por la que se retiró la publicación y se publicó otro tuit "para que no hubiera lugar a dudas" de cuál era el mensaje que se quería transmitir

Sobre las acusaciones del PP extremeño de que es un mensaje misógino, Eva Pérez ha asegurado que el hecho de que la publicación se dirigiera a una mujer no significa que haya misoginia, "creo que los conceptos de igualdad no los tiene muy interiorizados el Partido Popular".