Rutas Gastronómicas Sostenibles de Extremadura, entre proyectos premiados en Fiturnext

Rutas Gastronómicas Sostenibles de Extremadura, Hurtigruten Cruises y Too Good To Go han sido los proyectos premiados por el Observatorio FiturNext, dedicado a promover las buenas prácticas turísticas en clave de sostenibilidad.

La entrega de premios tendrá lugar el 22 de enero, en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).

Las iniciativas ganadoras de FiturNext 2025 comparten unos valores comunes en lo referido al fomento del reciclaje, la gastronomía local y de proximidad, así como la reducción del desperdicio alimentario.

En concreto, Rutas Gastronómicas Sostenibles de Extremadura es una iniciativa impulsada por la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura que ha lanzado tres rutas gastronómicas sostenibles (Ruta del Queso, del Aceite y del Ibérico) basadas en productos autóctonos que conectan cultura, naturaleza y gastronomía local.

El proyecto ha sido galardonado dentro de la categoría de destinos y otros territorios y cuenta con la adhesión de 365 empresas y 63 experiencias únicas donde se promueven productos de km0 y se fomenta el agroturismo rural. Además, realizan controles periódicos y formación en sostenibilidad alimentaria.

Por su parte, Hurtigruten Cruises: Hacia el desperdicio cero de alimentos, es una compañía de cruceros de Noruega que implementa un sistema circular alimentario en sus viajes que reduce el desperdicio alimentario por viajero, utilizando IA y el compostaje.

Premiada en la categoría Horeca y sector transportes, la iniciativa tiene más de 50 proveedores locales que promueven la sostenibilidad y el desarrollo económico en las costas del país nórdico, apoyando granjas y comunidades locales, quienes reciben los excedentes orgánicos en forma de recursos valiosos para sus producciones.

Por último, la empresa Too Good To Go es una app con un sistema de contabilización de excedentes para reducir el desperdicio alimentario en el sector Horeca en 18 países.

Ganadora en la categoría otros agentes de la cadena alimentaria en el turismo, conecta establecimientos que cuentan con excedentes alimentarios con usuarios que pueden comprar estos productos a un precio reducido.

Con más de 100 millones de usuarios, fomenta otras iniciativas que buscan concienciar a los consumidores sobre la sostenibilidad alimentaria y el medio ambiente.

Además de las iniciativas ganadoras, se han determinado nueve proyectos finalistas del Reto FiturNext 2025 que destacan por su apoyo a la gestión sostenible de los alimentos. Entre ellos destacan H10- Stay Green o Honest Food by Iberostar.