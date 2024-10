Quintana valora de forma "positiva" que Guardiola se reúna con Sánchez

Ep.



El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha valorado de forma "positiva" que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se reúna con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque los ciudadanos "no entienden las disputas entre políticos" que, a su juicio, deben resolverse en los despachos y no en "grandes titulares".



"Que (María Guardiola) haya ido a la reunión ya es importante porque hay otras comunidades autónomas que no han querido ir", ha señalado Quintana, que ha resaltado la "buena relación" que existe entre la Delegación del Gobierno en Extremadura y el Ejecutivo regional.



En declaraciones a Europa Press, Quintana ha resaltado la importancia de la colaboración entre distintas administraciones para resolver los problemas, como el caso del reciente acuerdo para eliminar el nenúfar del río Guadiana a su paso por Badajoz, o el convenio para la nueva carretera entre Guareña y Santa Amalia.



"Podemos hacer cosas", ha resaltado el delegado del Gobierno, que ha lamentado que "ahora la moderación no es la cultura reinante", sino que "la cultura reinante es a ver quién dice la barbaridad más gorda y sin importarle mucho más". "Pero cuando nos sentamos somos personas, y yo creo que si se sientan dos gobiernos, en este caso el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Extremadura, siempre van a salir beneficiados los ciudadanos", ha concluido.



Quintana ha hecho estas declaraciones en Cáceres minutos antes de visitar las instalaciones del Banco de Alimentos para conocer las necesidades de esta entidad que ayuda en la provincia cacereña a unas 8.000 personas.