PP urge al Gobierno cambiar Ley Vivienda para acabar "con constantes problemas existentes"

El portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular de Extremadura, Manuel Lozano, ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar la Ley de Vivienda para acabar "con los constantes problemas que existen" en materia de vivienda.

Para ello, la formación 'popular' ha registrado una propuesta de pronunciamiento en la Asamblea de Extremadura, ya que "existe un problema real de creación de vivienda. Hay un déficit de producción que el Banco de España ha fijado en 600.000 viviendas y es necesario tomar medidas", ha declarado Lozano.

A su entender, "no sirven de nada anuncios en campaña electoral de que el Gobierno Central va a construir 183.000 viviendas, que a día de hoy ni están si se esperan, el Aval Joven del Estado que no funciona, o el Bono de Alquiler Joven que no sabemos cómo se va a repartir en las comunidades autónomas ni cómo se va a regular".

"Frente a eso necesitamos hechos que impulsen la industria de la vivienda, porque si la Ley se hizo para resolver los problemas en España lo que está haciendo es aumentarlos", ha declarado Lozano.

Frente a ello, según sus palabras, el Gobierno de María Guardiola ha puesto en marcha medidas como el Aval Joven que está siendo todo un éxito, está promoviendo viviendas de promoción pública, diversas ayudas que están favoreciendo el mercado de la vivienda en Extremadura, tal y como informa el PP extremeño en una nota de prensa.

"Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno de España a promover la construcción de viviendas libres y protegidas; modificar la vigente Ley del Suelo; eliminar y simplificar muchos procesos administrativos para facilitar el acceso a las ayudas; introducir incentivos fiscales que ayuden especialmente a los jóvenes para adquirir una vivienda; y otorgar garantías a los propietarios de vivienda a la hora de alquilar", ha asegurado Lozano.

Y es que, a su entender, "son muchas las razones" por las que se debe derogar esta Ley de Vivienda. Por eso, el portavoz popular ha puesto de manifiesto que "el pasado fin de semana se vieron ministros manifestarse contra los efectos que producen la propia ley que ellos mismos aprobaron, algo que roza el absurdo", ha sentenciado.