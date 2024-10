Unidas no transigirá con la política fiscal del PP ante la aprobación de los PGEx 2025

Ep.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha recalcado de cara a la aprobación de los Presupuestos regionales (PGEx) para 2025 que su formación no va a "transigir" con la política fiscal del Gobierno de María Guardiola, por estar basada en "perdonarle impuestos a los ricos y cargar sobre las espaldas del resto de contribuyentes los regalos fiscales a los que más tienen".



Ello se une además al hecho de que, a su juicio, las cuentas para 2025 que presente la Junta van a "distar mucho de un presupuesto que afronte los problemas que tienen los extremeños y las extremeñas".



De este modo se ha pronunciado Irene de Miguel en una rueda de prensa este lunes en Mérida en la que ha lamentado también que, a su juicio, PSOE y Vox "siguen peleándose por ver quién es la muleta" del Ejecutivo autonómico del PP que "sólo privilegia a una minoría"; y en la que ha rechazado el anuncio de la Junta de creación de una oficina anti-okupación "simplemente para contentar a Vox".



"En el tema presupuestario el PP sigue intentando congraciarse con Vox", ha espetado De Miguel, quien ha incidido en que con el anuncio del Gobierno de Guardiola de que no va a cumplir con la fecha tope de presentación de los PGEx 2025 se debe "obviamente porque Guardiola está asumiendo a base de golpes de realidad que gobierna en minoría y que tiene un gobierno débil". "Aunque es verdad que muchas veces actúa con la soberbia de la mayoría absoluta que no tiene", ha añadido.



Sobre la postura de su grupo ante los PGEx 2025, Irene de Miguel ha reiterado que "siempre" ha defendido que Unidas regresaría a la mesa de negociación "si realmente hay una verdadera negociación y se abren a valorar que la reforma fiscal que sólo privilegia a unos cuantos es una reforma fiscal injusta", aunque ha recordado que "la respuesta" que les ha dado el Gobierno regional "siempre ha sido un no".



"No van a dar marcha atrás en perdonarle los impuestos a aquellos que tienen más de dos millones de euros de patrimonio, y no van a poner en marcha ningún impuesto a las grandes energéticas que venga a beneficiar de algún modo al territorio de ser un paraíso energético sólo para las grandes eléctricas", ha dicho.



Ha remarcado, así, que Unidas por Extremadura está "absolutamente en contra" de que se le perdonen impuestos a "los más ricos" de la región, mientras que al mismo tiempo, por ejemplo, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, del PP, "sube un 50 por ciento las tasas de basura y de agua", lo que supone "un tarifazo en toda regla" porque "repercute en toda la ciudadanía independientemente de cuánto consuma cada cual, porque "lo que sube es la tarifa fija".



"Estas son las políticas del PP: perdonarle impuestos a los ricos y cargar sobre las espaldas de la mayoría, del resto de contribuyentes estos regalos fiscales a los que más tienen", ha añadido, al tiempo que ha incidido en que Unidas por Extremadura con estas políticas no va a "transigir".



LENGUA AZUL



Por otra parte, la portavoz de Unidas por Extremadura ha advertido de que el "problema" de la lengua azul en la comunidad "es terrible", con focos "ya incontables", y ha avanzado que su grupo pedirá "explicaciones" en la Asamblea a la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, por su gestión "nefasta" en esta materia.



Ha reprochado, en concreto, a Morán la "falta de comunicación" al sector, así como la "tardanza" en el inicio de la vacunación, ya que "han tardado más tiempo del que se recomienda y se aconseja". "Sabíamos lo que estaba sucediendo antes incluso de que comenzara la Feria de Zafra, y la tardanza ha supuesto la pérdida de muchas cabezas de ganado y que se vacune más tarde de lo aconsejable", ha espetado.



Asimismo, ha lamentado el "mensaje que (por parte de la Junta) se está lanzando al sector", que "necesita certezas, también un cierto consuelo" y "necesita saber que va a haber ayudas a la reposición que va a impedir que se cierren las pequeñas ganaderías", algo que --ha criticado-- "no está sucediendo".



Así, Irene de Miguel ha considerado que "la consejera está demasiado ocupada en dar explicaciones por el pozo ilegal del que es copropietaria que realmente por afrontar un problema de esta dimensión que va a afectar a la mayor parte de las ganaderías de la región"; y ha avanzado que Unidas por Extremadura va "obviamente" a pedir "explicaciones" en la Asamblea "cuando sea posible".



DERECHO A LA VIVIENDA



Por otra parte, Irene de Miguel ha calificado de "histórica" la movilización por la vivienda sustanciada este pasado fin de semana en España, y ha valorado también la respuesta obtenida en Extremadura con "centenares de personas" reclamando a los poderes públicos medidas "valientes" para evitar la especulación con la vivienda, que "es un derecho básico de las personas".



"No podemos permitir que la vivienda siga siendo un negocio, un negocio que sabemos que no genera empleo y que condena a las generaciones más jóvenes a la precariedad y a no tener futuro", ha incidido De Miguel, quien ha recordado que "entre el 70 y el 80 por ciento se va en pagar un alquiler y mucha gente no puede ni siquiera acceder a una vivienda en propiedad".



Tras recordar que en estas movilizaciones se pidió la ministra de Vivienda "por su inacción ante una preocupación y un problema evidente de la ciudadanía como es el acceso a la vivienda", ha incidido en que las competencias en vivienda están transferidas a las CCAA y "en Extremadura el gobierno del PP tampoco está moviendo un dedo". "No están haciendo nada y eso supone dejar que el mercado siga especulando con un bien que es de primera necesidad", ha lamentado.



Ha reconocido en este punto que le gustaría saber "cuántos rentistas y cuántos propietarios de alquileres turísticos hay en filas tanto del PP como del PSOE" en el Parlamento extremeño y en los ayuntamientos.



"No podemos entender que el PSOE plantee que el 25 por ciento de las viviendas de cada barrio sean turísticas. Es una absoluta barbaridad y no ataja el problema, al revés, lo complica", ha señalado De Miguel, quien ha considerado que tanto el PP como el PSOE son "culpables de la situación en la que se encuentra la vivienda en el país".



De igual modo, ha considerado que es "una vergüenza" y "un insulto" que el consejero de Vivienda en el pleno de la Asamblea del pasado jueves anunciase la creación de una oficina anti-okupación en Extremadura "simplemente por contentar a Vox", cuando se sabe, ha dicho, que "la ocupación es un problema absolutamente residual" y que "el problema de la vivienda es que los alquileres son inasumibles, que la compra de vivienda es inasumible", así como que "hay miles y miles de viviendas abandonadas" y "una proliferación de apartamentos turísticos que están subiendo el precio del alquiler".



"Ese es el verdadero problema de la vivienda y no la ocupación. Con lo cual, decir que se va a invertir en una oficina anti-okupación, que en Castilla y León se ha demostrado que es un chiringuito de Vox, que no sirve para nada, que en Baleares ha costado un millón de euros, es simplemente para congraciarse con el partido de extrema derecha, y no para afrontar los verdaderos problemas que tenemos en la región con la vivienda", ha apuntado.