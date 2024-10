Tercer Sector pone el foco en pobreza infantil y reivindica financiación "más justa"

Ep

Así, lo ha señalado la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Carmen Pereira, durante su intervención en las IX Jornadas Anuales celebradas por su entidad en la Cámara regional.

La Plataforma del Tercer Sector de Extremadura ha manifestado este viernes su preocupación por la pobreza infantil y las familias vulnerables en la región, al tiempo que ha reivindicado una financiación "más justa y suficiente" para poder prestar unos "servicios sociales de calidad".



Este encuentro centrado en las estrategias y herramientas de inclusión social en materia de pobreza infantil y familias vulnerables se desarrolla este viernes en la Asamblea de Extremadura, en el marco del Día Internacional del Tercer Sector que se celebra cada 9 de octubre desde el año 2022 con el propósito de conmemorar la labor de las entidades y personas que trabajan en el mismo.



Esta fecha de "celebración", ha apuntado Pereira, también trae consigo reivindicaciones como "más derechos sociales" y "respeto a los derechos humanos" en pro de una sociedad "más inclusiva e integradora para la igualdad de oportunidades, así como para seguir eliminando todas las barreras que persisten y hacen que no todas las personas puedan disfrutar de los mismos derechos y calidad de los servicios".



Pendiente de la próxima publicación del Informe AROPE sobre el Estado de la Pobreza en España, la presidenta de la plataforma en la región ha recordado que, según los datos de dicho documento conocidos el año pasado, "Extremadura es una de las regiones donde la población en riesgo de pobreza y exclusión social es más elevada".



En este sentido y tras matizar que "en el último informe, en relación con las familias con menores se redujo en más de cuatro puntos esa incidencia", Pereira ha remarcado que "sean uno, dos o los que sean, es intolerable" esta problemática.



PROBLEMA "CRONIFICADO" EN LOS ÚLTIMOS AÑOS



Entre las autoridades presentes en las jornadas destaca el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, quien ha lamentado que la pobreza infantil "se ha cronificado en los últimos años" en el país, encarnando "uno de los grandes problemas" que vive España.



"Hay regiones que tienen una especial sensibilidad a situaciones de vulnerabilidad de los menores que, en el caso de Extremadura se incrementa porcentualmente un poco con respecto a la media nacional", ha reflexionado Pérez Correa al tiempo que ha insistido en la importancia del pacto de Estado contra la pobreza infantil que actualmente se está diseñando en la recientemente creada cartera de Juventud e Infancia.



El mismo, ha avanzado, pone el foco en cuestiones como la coordinación presupuestaria para optimizar los recursos de las instituciones, la aplicación de la garantía infantil europea, la renta universal por crianza o la situación de la vivienda en el país, ya que, ha asegurado, si esta "sigue escalando de manera descabalgada en indicadores absolutamente absurdos para una sociedad que tiene unos ingresos monetarios y unos salarios medios que son lo que son" no se podrá "despejar la incógnita" de cómo reducir la pobreza infantil.



Del mismo modo y, tras considerar que el país "tiene que tener consensos en materia de infancia", el secretario de Estado ha instado a que "queden fuera de la agenda política" aquellos partidos que quieren "utilizar a la infancia" como "metralla para una guerra absolutamente insostenible desde el punto de vista humanitario".



MUCHO TRABAJO POR HACER



Tras admitir que el Gobierno de la Junta de Extremadura es consciente de que "queda mucho trabajo por hacer" para conseguir una sociedad "más justa e igualitaria", la secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, María Teresa Angulo, ha identificado como uno de los "mayores retos" que enfrenta la región a la prevención y reducción de la pobreza.



"Extremadura ha venido soportando, a lo largo de estos años, tasas muy altas de pobreza y exclusión social", ha apuntado apoyándose en el dato de que en el año 2022, la tasa AROPE era del 36,9 por ciento, lo que suponía "casi once puntos más que la media nacional".



Con relación a los datos del año 2023, Pérez ha destacado que "más de 63.000 personas han dejado de encontrarse en riesgo de pobreza y exclusión social". No obstante, ha recalcado que "no son datos de los que sentirse orgullosos".



Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se ha referido a la presión fiscal como algo que será "justo" si "garantiza la inclusión y la equidad", ya que, ha considerado, "una presión fiscal que reduce los recursos del Estado, de las comunidades o de cualquier otra institución, lo único que reduce son las posibilidades para esa inclusión y ese caminar juntos".



Asimismo, Gallardo ha abogado por "valorizar y reforzar la labor" que desempeña la Plataforma del Sector, a la cual ha calificado de "el mejor altavoz para lograr la inclusión", frente a una exclusión social que ha tildado de "cáncer de cualquier sociedad".



UN "AUMENTO PALMARIO DE LAS DESIGUALDADES"



La clausura de la apertura institucional de las jornadas ha estado a cargo de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, quien ha instado a pasar a la "acción conjunta" para afrontar la pobreza en lugar de "permanecer impasibles ante el incremento de las desigualdades".



Durante su intervención, la presidenta del Legislativo autonómico ha manifestado sentir "pavor y vergüenza" por el dato recientemente conocido de que "el uno por ciento de la población más rica del mundo tenga más riqueza que el 95 por ciento restante".



Y, ha concluido que "no podemos permanecer inalterables ante este aumento palmario de las desigualdades", ha aseverado Martín al tiempo que ha subrayado que éstas también afectan a los menores que viven en "esta parte privilegiada del planeta".