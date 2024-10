Unidas pide a Guardiola que le dé un "portazo en la cara" a Vox en mesas de negociación

Ep.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que le dé "un portazo en la cara" y le aplique un "cerco político" a Vox en las mesas de negociación, entre ellas las de los Presupuestos regionales (PGEx) para 2025.

Lo plantea De Miguel ante "el poco interés" que a su juicio evidencia Vox por Extremadura y ante la "poca humanidad, la poca empatía" de la formación ultraderechista con las personas más vulnerables, a tenor de las premisas que ésta plantea para negociar los PGEx.

"Yo creo que Guardiola con quien se tiene que sentar es con Abascal porque aquí los diputados de Vox pintan nada y menos, son meros títeres de una formación política a la que Extremadura le importa nada en absoluto", ha dicho la portavoz de Unidas, quien ha considerado también (en alusión a Vox) que "decir que las cuentas en Extremadura se van a aprobar si no se acogen a 92 personas es un insulto a los extremeños y las extremeñas".

Con ello, a preguntas de los medios en rueda de prensa este martes en Mérida tras la Junta de Portavoces de la Asamblea, cree que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "haría bien en darles (a Vox) de una vez por todas un portazo en la cara, no sentarse más con esta formación política", porque a su juicio el PP debe asumir que "a este gente hay que hacerle un cerco político, no permitirles sentarse en una mesa de negociación porque sus intereses distan mucho de los intereses que tiene la mayoría social".

Además, Irene de Miguel ha afirmado que "si a Vox le parece que en Extremadura no nos hacen falta albañiles, personas que estén en el campo, trabajadores en el sector de los cuidados, en general personas trabajadoras es que no están en la realidad del día a día de los extremeños y extremeñas", toda vez que "en Extremadura no sobra nadie".

"Al revés, nos falta muchísima gente y me parece un delito absoluto que se mire el color de la piel de las personas que llegan", ha añadido la portavoz de Unidas por Extremadura, quien ha defendido que es un "deber" acoger "en las mejores condiciones" y "favorecer" su integración a "personas que han arriesgado su vida montándose en una patera para poder buscarse un futuro mejor, al igual que lo hicieron tantos y tantos extremeños en el pasado.