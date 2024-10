Higuero apunta a adaptación de "emergencia cinegética" a las necesidades de cada comarca

Ep.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha destacado que la Junta ha adaptado la "emergencia cinegética" a las necesidades de cada comarca cinegética en la región para controlar de ese modo las poblaciones animales.

Tras indicar que "la emergencia hay que modificarla todos los años respecto a los resultados que haya habido años anteriores", ha incidido en que "la emergencia no se llevaba modificando desde hace mucho tiempo", por lo que ahora "se ha adaptado la emergencia a lo que realmente dice el campo".

Los datos, según ha explicado, se obtienen de los partes de resultados que ofrecen las organizaciones de monterías y sobre todo de los partes de resultado que envía el SES de los veterinarios que van a las monterías.

"Sabemos exactamente lo que se mata en cada zona, en cada coto, y sabemos exactamente en las comarcas donde hay que actuar con más fuerza en la emergencia cinegética y en las que hay que actuar con menos fuerza porque hay menos presión cinegética", ha indicado.

"Hemos adaptado la emergencia a las necesidades de cada comarca cinegética", ha remarcado Higuero a preguntas de los medios --en una rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida-- sobre la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de una resolución de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca por la que se declara "emergencia cinegética" por motivos de protección del medio natural y sanidad animal en el territorio de Extremadura.

Según ha dicho, las medidas "no son muy extremas". "Cada coto tiene su plan técnico de caza, si tú cumples el plan técnico de caza, los cupos de captura no habría problema... Muchas veces no se han cumplido los cupos de captura y lo que hay es que limitar la población para evitar que haya enfermedades y sobre todo afecten a la fauna y a la flora", ha explicado.

En esta línea, sobre las causas del aumento de la población, Higuero ha señalado que "han aumentado las poblaciones porque en muchos sitios no se cumplían los cupos de captura".

"Hubo unos años donde hubo una superpoblación, se llegó a bajar la población, se ha abusado de la emergencia cinegética porque ha estado vigente muchísimos años, ha habido cupos de captura muchos años que eran abusivos, ha bajado la poblaciones en muchos sitios y ha vuelto a subir en otros sitios, y lo que tenemos es que controlar esas poblaciones en todo el territorio de Extremadura", ha incidido.