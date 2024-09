SES continúa con pliego del concurso de ambulancias una vez sean subsanados los "errores"

Ep.



La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha desoído las críticas del sindicato CSIF en las que piden la retirada de los pliegos del concurso del Servicio de Transporte Sanitario Terrestre, que van a continuar adelante a pesar de los "errores" que ha reconocido que han sido detectados y que serán subsanados.



"Es cierto que en el pliego se han detectado errores que se están subsanando y, como cualquier otro pliego público, se subsanan los errores y se continúa", ha remarcado García Espada, en respuesta a los medios de comunicación tras las amenazas del sindicato de impugnar los pliegos.



García Espada ha reafirmado que este concurso era una "prioridad" para el actual gobierno autonómico, que encontró "una conflictividad muy importante" a su llegada y tenía la opción de una prórroga más, así como que su compromiso era sacarlo antes de noviembre.



"El compromiso está ahí, y el pliego ha salido" antes incluso de este periodo, ha insistido, al tiempo que ha señalado que "no hay nada anormal" en los mismos.



"No es ninguna excepcionalidad que haya un error dentro de un pliego, y menos aún de tal envergadura", ha señalado, en alusión al contrato de las ambulancias, que es el de mayor importe de toda la administración autonómica.



"No hay más, el compromiso sigue y todo lo dicho sigue", ha concluido la consejera, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de la presentación, en el Hospital Universitario de Badajoz, de la puesta en marcha de la primera Unidad Móvil ECMO en Extremadura.