Club Maratón Badajoz, Magdalena Moriche o Ayuntamiento Jaraíz, Premios Solidarios de ONCE

El Club maratón de Badajoz, la noticia inclusiva de la Cadena Ser, Magdalena Moriche, Innova recambios S.L., y el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2024.

Unos premios que tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que "realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal".

Así, en esta edición, le Premio a la Empresa se otorga a Innova recambios S.L., dedicada al comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor, y que "lleva varios años insertando a personas con discapacidad".

El galardón al estamento de la Administración Pública es para el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, por el apoyo al proyecto 'Raíces', Centro Regional de Atención al Cliente (CRAC) ubicado en el Colegio César Carlos I, de esta localidad cacereña, logrando que 10 personas con discapacidad puedan trabajar en su entorno.

El premio a la Institución, organización, entidad, ONG, se otorga a Club Maratón Badajoz, por "favorecer la realización de deporte a personas ciegas mediante voluntariado", mientras que el Solidarios a la Persona física es para Magdalena Moriche, un "claro ejemplo de fuerza y entrega a su causa", a través de Aexpainba y Fundación Magdalena Moriche.

Finalmente, el Premio al Programa, artículo o proyecto de comunicación se otorga a La Noticia Inclusiva de la Cadena Ser, por incluir en su parrilla una sección semanal dentro del informativo regional, Hora 14, durante la jornada del sábado, en la que "se busca destacar y distinguir aquellas noticias de carácter social emanadas de entidades del tercer sector, administraciones públicas o particulares con las que se intenta trabajar en pro de la inclusión de las personas con discapacidad".

El jurado de los premios solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2024 ha estado formado por el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz; el delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias; la cnsejera General de la ONCE, Ana Díaz; la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Victoria Hernández; la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Carmen Pereira; el presidente CERMI Extremadura, Pedro Calderón, o la secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, Teresa Angulo.

La entrega de los galardones se realizará en un acto que tendrá lugar el 12 de septiembre, a las 19,30 horas, en el Teatro López de Ayala de Badajoz.