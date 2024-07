Extremadura por la Sanidad Pública critica propuesta retirada conductores de ambulancias

La plataforma Extremadura por la Sanidad Pública ha mostrado su rechazo a que la empresa Ambuvital retire los técnicos del transporte sanitario de los centros de salud, tras lo que ha criticado que la Junta de Extremadura "vaya a permitir esta aberración que supondría poner en peligro vidas humanas".

En concreto, esta plataforma recuerda, a través de una nota de prensa, que "hasta 2022 el pliego de la Junta con las empresas del sector reconocía expresamente que el técnico de ambulancia permaneciera dentro de los centros de salud, con lo que se agilizaba la intervención del equipo sanitario en caso necesario".

Por ello, señala que es en el pliego siguiente "donde se empieza a hacer referencia a que pueda haber una demora de 10 minutos en la asistencia", hasta llegar al actual pliego, "donde se permite una demora de 15 minutos, con la pérdida de calidad asistencial que ello supone".

"Este cambio en la inmediatez a la que el equipo sanitario puede acudir a una intervención es la que aprovecha Ambuvital para mermar aún más las condiciones laborales de sus trabajadores y poder seguir enriqueciéndose a costa de la salud de los extremeños", alerta.

Ante esta situación, Extremadura por la Sanidad Pública denuncia que "el hecho de que el técnico no esté en las instalaciones donde está el equipo sanitario supone, no solo que al estar en el domicilio tiene 15 minutos para llegar una vez que reciba una llamada", sino que también que "una gran mayoría de trabajadores que hoy prestan servicio en centros de salud ya no podrían estar haciéndolo porque, o bien se tendrían que alquilar una vivienda, o bien pudieran llegar a ser despedidos si no aceptan el cambio de condiciones".

Igualmente, la plataforma reivindica que "los técnicos de ambulancia, aún no siendo parte del personal del SES, si es parte del equipo de atención al enfermo", ya que son los que movilizan en un domicilio al paciente para que el médico o el enfermero hagan su valoración y los que "en caso necesario, cuando llega un caso grave al centro de salud, están dispuestos a ser uno más del equipo", ha apostillado.

Por ello, critica que al quitar la figura del técnico de ambulancia del centro de salud, se elimina "calidad asistencial a los extremeños, tanto por la pérdida de tiempo que supone la disponibilidad de 15 minutos para montarse en la ambulancia, como cuando llega un caso grave al centro y solo tienes cuatro manos para atender", concluye.