Carlos Cuerpo ve "buenas noticias" la salida de Vox de gobiernos autonómicos

Ep.



El ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, ha considerado "buenas noticias" la salida de Vox de los gobiernos autonómicos, tras romper el pacto con el PP, y ha esperado que también se produzca en el marco de los ayuntamientos en los que tienen acuerdos ambas formaciones, al tratarse de que salga de las instituciones "ese elemento de insolidaridad".



"Son buenas noticias que tengamos esa salida de Vox de las instituciones autonómicas, esperemos que también se produzca en el marco de los ayuntamientos allí donde tienen esos acuerdos con el PP", ya que de esta forma se conseguirá "que se salga de las instituciones ese elemento de insolidaridad que yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que no queremos".



Así lo ha señalado el ministro este viernes en Badajoz durante su intervención en 'Los Desayunos de la Crónica de Badajoz', a preguntas de los periodistas sobre la ruptura de Vox del pacto que mantenía con el PP en varios gobiernos autonómicos.



En ese sentido, a nivel nacional y "más allá de esto", para el ministro "evidentemente" es necesario resolver la situación de los menores no acompañados que están llegando a España, y ante lo que se necesita avanzar "no solo en una solución temporal de acogida y de solidaridad entre comunidades autónomas", "sino en tener una solución permanente a este tipo de situaciones".



Ante ello, ha recordado Cuerpo que se ha puesto sobre la mesa "precisamente" una reforma normativa "para darle un carácter de permanencia a estas soluciones de solidaridad cuando una comunidad autónoma se ve particularmente afectada", ha dicho.



"Esperamos que en este caso el principal partido de la oposición siga apoyando también esta solución permanente", ha señalado el ministro en alusión al PP, y ha recordado que "esto el presidente lo llamó la prueba del algodón", tras lo que ha considerado "importante que vayamos hacia ese tipo de oposición constructiva en estas grandes políticas de Estado".



Ya a nivel regional, y respecto al hecho de que el consejero de Vox en Extremadura se mantenga en el Gobierno regional, Carlos Cuerpo ha instado a reflexionar sobre "el hecho de que en realidad cambien las cosas para que no cambie nada", ya que en la Junta de Extremadura va "ni siquiera a tener un impacto en el consejero que forma parte del partido Vox".