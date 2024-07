PSOE "siempre" dará "estabilidad" ante "estrategia permanente" de posible ruptura PP-Vox

Ep.



El secretario general del PSOE de Extremadura, Manuel Borrego, ha señalado que, en función de lo que dirima Vox a nivel nacional sobre la ruptura o no de sus acuerdos con el PP en los gobiernos regionales, su partido en la región "siempre" mantendrá como "premisa" que ofrecerá "estabilidad" a la comunidad, aunque no ha aclarado de qué manera.



Así, tras lamentar que la posible ruptura o no de los acuerdos autonómicos de PP y Vox se enmarca dentro de una "estrategia permanente" de estos dos partidos por ver "quién se lleva electorado de derecha y de extrema derecha", ha criticado la "incertidumbre" en la que están sumidos los extremeños cual "marionetas de un experimento" que están realizando los 'populares' y la formación de Santiago Abascal.



En este sentido, ha considerado que tanto PP como Vox generan "inestabilidad" en regiones como Extremadura en las que "sus decisiones no dependen de lo que dicen sus dirigentes políticos en Extremadura, sino de lo que diga Madrid"; y ha remarcado que, ante esta situación, el PSOE en la comunidad "siempre va a estar en la certidumbre, en la estabilidad de esta tierra, y hará lo que tenga que hacer para que el futuro de los extremeños sea un poquito mejor".



De este modo se ha pronunciado Manuel Borrego, a preguntas de los medios en una rueda de prensa ofrecida este jueves en Mérida, sobre si el PSOE en Extremadura se planta la posibilidad de apoyar al PP de María Guardiola para dar estabilidad a la Junta, o incluso una moción de censura a la 'popular', si finalmente Vox a nivel nacional decide romper sus pactos autonómicos con el PP.



"Lo que está ocurriendo ayer por la noche es una situación lamentable. Es decir, la inestabilidad en la que está situada Extremadura, que haya dos partidos políticos que sus decisiones no dependan de lo que dicen sus dirigentes políticos en Extremadura sino que las decisiones que ocurran en Extremadura depende de lo que diga Madrid es una situación preocupante", ha dicho.



Con ello, ha defendido que los extremeños no pueden estar "dependiendo de lo que Vox decida esta tarde en Madrid y lo que decida el PP en Madrid, porque parece que somos marionetas en manos del PP y de Vox". "Extremadura somos marionetas de un experimento que están haciendo dos grupos políticos", ha espetado.



Así, ha considerado que "esa inestabilidad, esa situación de no saber qué es lo que va a ocurrir con el futuro de Extremadura tiene que hacernos pensar que cuando estamos en manos del PP, como pasó con Monago, lo mismo que ocurre aquí con María Guardiola, preocupa o debe hacernos preocupar a los ciudadanos, a las clases medias, a los trabajadores y a los autónomos, pero también a aquellas empresas que quieren mirar a Extremadura para invertir porque saben o les preocupa la situación de no estar en manos de un gobierno que les dé seguridad, que les dé estabilidad".



"Actualmente tenemos que pensar que la decisión que vayamos a tomar no depende de nosotros. Los ciudadanos extremeños dependen lamentablemente de lo que decida en Madrid Vox y de lo que decida el PP", ha reiterado Manuel Borrego, quien ha recordado que "frente a esa inestabilidad que produce y que provoca cuando gobierna el PP en esta tierra siempre el PSOE estará haciendo lo contrario, que es dar estabilidad a esta tierra y dar certidumbre a aquellos que miran a Extremadura".



Preguntado por los medios sobre en qué consistirá esta estabilidad que dice ofrecerá su partido, el secretario de Organización del PSOE extremeño ha indicado que hay que "esperar los acontecimientos", y ha lamentado que, en todo caso PP y Vox se mantienen a su juicio en "una estrategia permanente de ver quién se lleva electorado de derecha y de extrema derecha tanto del PP como de Vox".



"En esa estrategia que están ellos y no nosotros no sabemos lo que va a pasar... Y por tanto, el PSOE cuando pase lo que ocurra esta tarde, en función de lo que se dirime, el posicionamiento lo estudiaremos y siempre estará una premisa por delante: el PSOE siempre dará estabilidad a esta tierra", ha remarcado.



INTERESES ELECTORALES DE PP Y VOX



Sobre la posibilidad de que en los gobiernos de coalición PP-Vox incluso pueda llegar a haber adelantos electorales, Borrego ha dicho que "la cuestión sigue siendo la misma. Lo que tiene PP y Vox es una estrategia entre ellos. ¿De qué va a depender la decisión que tome esta tarde Vox? En función de la estrategia, de los intereses electorales suyos", ha dicho.



"¿Qué va a decidir (Vox)?... No lo sé. El PSOE va a estar cuando sepamos la decisión y los extremeños y extremeñas sepamos qué es lo que va a decir, estaremos en la posición más cercana a los extremeños y extremeñas, donde garanticemos tranquilidad y estabilidad a esta región, donde trabajemos por el futuro digno de esta tierra, donde trabajemos por los proyectos de esta tierra... Donde digamos 'aquí estará como siempre ha estado el PSOE para hacer que la vida en Extremadura sea un poquito mejor'... Y en esa estrategia estaremos", ha afirmado.



Finalmente, de nuevo preguntado por los medios sobre si el PSOE extremeño vería con buenos ojos un posible adelanto electoral en la comunidad, o incluso apoyar a María Guardiola para que gobierne en minoría, Manuel Borrego ha vuelto a aludir a la "incertidumbre" que generan PP y Vox.



"Es que no podemos decir nada. La incertidumbre que tenemos todos los que estamos aquí es tal que no sabemos lo que va a decir ni Abascal ni mucho menos Feijóo. Y por tanto como no sabemos y esta incertidumbre es la que va a generar en la propia ciudadanía y hoy es el primer día, las primeras horas de esa decisión, los próximos meses y los próximos años me aventuro a decir... no es posible que tengamos un gobierno que siga viviendo de esta inestabilidad", ha apuntado.



"Pero no solamente que no sea posible que este gobierno esté en inestabilidad, sino que los propios ciudadanos tengamos que vivir este teatrillo entre quién gobierna en Madrid y quién ayuda a gobernar desde Madrid también... Lo que sí tengo que garantizar es que el PSOE siempre va a estar en la certidumbre, en la estabilidad de esta tierra, y hará lo que tenga que hacer para que el futuro de los extremeños sea un poquito mejor", ha concluido.