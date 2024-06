Extremadura afirma que "no queda nada" del PSOE tras cambiar la solidaridad entre CCAA

Ep.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha señalado que "ya no queda nada" del PSOE que durante los últimos 40 años ha venido defendiendo la solidaridad y la igualdad entre españoles, y que si no fuera por los "siete votos" que necesita Pedro Sánchez para continuar en la Moncloa no estaría hablando ahora de una financiación singular para Cataluña.

"No hay ningún otro motivo, no se le den más vueltas a la cuestión", ha aseverado Bautista, quien ha remarcado que la singularidad que ahora defiende el Ejecutivo de Sánchez "va en contra de los principios del Partido Socialista con los que han estado defendiendo durante décadas, que es la solidaridad entre españoles, que es la igualdad entre españoles".

"El Partido Socialista ya no es el Partido Socialista, será otra cosa, será el Partido Sanchista", ha indicado el dirigente extremeño, para abundar en que "si abandona la defensa de la solidaridad y la defensa de la igualdad ya no queda nada del Partido Socialista".

A preguntas de los periodistas sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, ha advertido de que esta financiación singular para Cataluña no será la última petición de los partidos independentistas a cambio de la estabilidad que necesita el Ejecutivo de Sánchez.

"Ahora toca la financiación singular y dentro de un mes, si necesitan llegar a otro tipo de acuerdos, será otra cosa", ha señalado, antes de reclamar la atención del Gobierno a comunidades como la extremeña que han sido "olvidadas".

Bautista ha reiterado su "rechazo absoluto" a un sistema de financiación singular que "rompe con la solidaridad de los españoles y rompe con la igualdad entre todos los españoles con independencia del lugar en el que vivan".

Asimismo, ha rechazado que comunidades autónomas como Andalucía disfruten de servicios como el AVE desde el año 1992, que "pagaba el billete de AVE en pesetas y nosotros no hayamos podido comprar todavía un billete de AVE en euros".

En este sentido, si se mira por una financiación singular, Extremadura "tiene mucho que decir en una mesa de diálogo multilateral donde se sienten todas las comunidades autónomas", mientras que unas las negociaciones bilaterales "a espaldas del resto" se hacen porque "hay algo que ocultar", en este caso "la compra de siete votos que le hacen falta a Sánchez para seguir en la Moncloa".

Por todo ello, Junta de Extremadura seguirá reivindicando y defendiendo aquello que reconoce la Constitución y reconoce la ley sobre la financiación autonómica. "Hemos venido para defender los intereses de todos los extremeños que durante décadas, durante años han estado sin una defensa por parte de los titulares del Gobierno de la Junta de Extremadura. Aquí había presidentes que no han dado la cara como tenían que darlo en momentos clave", ha aseverado.

Momentos importantes como el actual, en el que se define el reparto de la caja común de la financiación de toda España, en el que la presidenta de la Junta, María Guardiola, va a estar "defendiendo los intereses de todos los extremeños, le cueste lo que le cueste y tenga que ir a donde tenga que ir", ha apuntado.