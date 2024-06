Manzano: Las entregas a cuenta suponen un récord "gracias al esfuerzo de los españoles"

Ep.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha replicado al Gobierno de España que las entregas a cuenta representan una cifra récord "gracias al esfuerzo de los españoles", ya que ese dinero "no es del Estado" ni del "gobierno del señor Sánchez".

Extremadura recibirá 3.877 millones de euros en concepto de entregas a cuenta durante el ejercicio 2024, después de que el Consejo de Ministros aprobara este pasado martes la actualización de dichas entregas.

De este modo, a preguntas de los medios, Manzano ha explicado que dicho nivel de entregas a cuenta obedece a que la presión fiscal a la que están sometidos los contribuyentes españoles es "muy relevante".

"Sabíamos que iban a ser mucho mayores que las del año 2022. ¿Por qué? Pues porque esa presión existe y los contribuyentes y las familias españolas están haciendo un importante esfuerzo", ha asegurado la consejera extremeña momentos antes de inaugurar en Mérida las jornadas 'El Futuro de la Función Pública'.

Asimismo, ha avanzado que la Junta destinará esas entregas a cuenta a lo "esencial", que es "garantizar" los servicios básicos en Extremadura, y a crecer. "Pero sobre todo a exigir al Estado lo que es nuestro, las entregas a cuenta son de sistema de financiación y van a cubrir la suficiencia financiera autonómica", ha indicado.

De la misma manera, Elena Manzano también ha recalcado que la administración autonómica hablará también de inversión territorializada, de las inversiones complementarias y exigirá al Estado que, junto a las entregas a cuenta, que es "su obligación" porque esto viene en el sistema de financiación autonómica, "mire para Extremadura", una región a la que "nunca se ha dirigido esa inversión".

"Tenemos derecho a ello, no estamos pidiendo nada que no nos corresponda, como sí están haciendo otros territorios que no tienen legitimación constitucional en absoluto para reivindicar una financiación singular o un sistema de cupo como Cataluña", ha aseverado.

REUNIÓN CPFF

Por otro lado, y a preguntas sobre una próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y si Extremadura ha contactado con otras regiones con una situación similar a la extremeña, la consejera Elena Manzano ha recalcado que la fuerza de la región es el "orden constitucional", la "unidad del Estado" y la "garantía de acceso a los servicios en condiciones de igualdad, con independencia del territorio en el que resida".

De este modo, ha expuesto que "diaria, permanente y continuamente" Extremadura habla con otras regiones sobre distintas cuestiones porque no concibe el funcionamiento del Estado "sin estar conectados con otros territorios". "Así trabaja este gobierno, ojalá el gobierno del Estado trabajara de la misma manera, coordinada", ha dicho.

Por ello, ha avanzado que Extremadura, en materia de financiación, defenderá el coste de prestación de los servicios en la región, teniendo en cuenta las variables y singularidades de ella, como por ejemplo que tiene una gran extensión territorial y un número muy limitado de habitantes.

"Un 97 por ciento pesa a la población a día de hoy. ¿A quién está castigando? Pues a territorios como el nuestro, que están despoblados, que están sufriendo esa despoblación. Ojalá no fuera así", ha aseverado, además de recordar en el anuncio realizado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, de introducir incentivos fiscales para que la gente se venga a la región.

SUBIDA DEL 2%

También, y preguntada por la subida salarial del 2 por ciento para los empleados públicos aprobada este pasado martes por parte del Consejo de Ministros, Elena Manzano ha asegurado que su abono "va a ser inminente" en Extremadura. Manzano ha informado de que la próxima semana se va a celebrar una mesa general para llevar esta cuestión ahí y escenificar algo que para la Junta es "muy importante", como es el diálogo social y la concertación con los agentes sociales.

"Por supuesto que en cuanto podamos, que va a ser inminente, se va a proceder al abono, al igual que hemos hecho en subidas anteriores", ha aseverado la consejera extremeña.

Asimismo, y preguntada por el otro 2 por ciento pendiente desde 2020, la consejera extremeña ha indicado que la Junta avanzará en la calendarización de su pago. "Quiero insistir en que este gobierno ha sido el único que ha reconocido esa deuda. Con anterioridad, esta deuda no había sido reconocida. Cuando nosotros llegamos al gobierno vimos esta situación", ha expuesto.

Finalmente, y sobre la sentencia en relación a la estabilización de los interinos, Manzano ha asegurado que la Junta está trabajando "desde el primer momento" y sabiendo que, por supuesto, este proceso es "esencial".

"Es necesario garantizar la seguridad jurídica, la seguridad de vida, la calidad de vida de esos empleados públicos y mirando la posición de los tribunales. Pero aquí no estamos solos, ni podemos estar solos. El Estado es el que tiene que armonizar, es el que tiene que coordinar una decisión consensuada entre todos los territorios", ha planteado.

"Queremos que el Estado asuma su responsabilidad y ponga soluciones encima de la mesa que se consensúen con todas las comunidades autónomas", ha exigido.