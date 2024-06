La Presidenta de la Junta defiende "compromiso irrenunciable" con la igualdad

Ep/Rd

En el Debate sobre el Estado de la Región, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recalcado su "compromiso irrenunciable" con la igualdad, tras lo que se ha preguntado "¿de qué sirve una pancarta si luego no hay una ley que la refrende?".



Para Guardiola, "de qué sirven las movilizaciones, de qué sirven los lemas, si luego no hay políticas ambiciosas que las hagan realidad", asegurando que "la verdadera igualdad y la conciliación no son simples palabras, sino hechos que cambian nuestras vidas", por lo que, "para darle el rango y la importancia que merecen" estas materias, ella misma asumió directamente estas competencias en la Presidencia del Gobierno regional.



En ese sentido, Guardiola ha avanzado que ya se han licitado los cuatro Centros de Atención Integral 24 horas a víctimas de violencia sexual con un importe aproximado de 1 millón de euros, "frente a los apenas 6.000 euros invertidos en la anterior legislatura".



A través del Programa de Colaboración Económico Municipal 'Concilia Extremadura', se han invertido 9 millones de euros, en mejorar la conciliación y la corresponsabilidad en los núcleos rurales y urbanos, "superando en más de un millón de euros lo destinado por el anterior gobierno".



A este respecto, la presidenta extremeña ha aseverado que alcanzar la igualdad en la Administración Pública "es tanto una obligación como un objetivo que, además, debe funcionar como ejemplo para el resto de organizaciones y entidades privadas", tras lo que ha avanzado que la Junta de Extremadura ha "impulsado el primer Plan de Igualdad para los empleados públicos" de la administración regional.

Así, Guardiola ha señalado que "a las empresas que tienen más de 50 trabajadores se les exige contar con este plan y se las penaliza en caso de no tenerlo", pero sin embargo, la Junta de Extremadura, que es la institución con más trabajadores de la Comunidad Autónoma, "aún no contaba con él".

Por todo ello, se acaba de publicar la licitación del primer Plan de Igualdad y Protocolo de Protección frente al Acoso Sexual y por Razón de Sexo en el portal de contratación.



VIOLENCIA SOBRE LA MUJER



Durante su intervención, María Guardiola se ha referido también a la situación de la violencia sobre la mujer, tras lo que ha reafirmado que la Junta de Extremadura va "a estar con las víctimas", y "actuará en su favor desde el mismo momento en que haya constancia de haber sufrido cualquier forma de maltrato por parte de su pareja o expareja".



"Para evitar la revictimización", el Ejecutivo que presidente a poner a disposición de estas mujeres la red de Oficinas de Igualdad para que puedan declarar telemáticamente, "respetando así su confidencialidad y que no tengan que desplazarse a dependencias judiciales".



También ha destacado la necesidad de "reconocer el esfuerzo y la dedicación de los profesionales que desempeñan sus funciones en las Oficinas de Igualdad", por lo que "como forma de prestigiar su encomiable labor", el Ejecutivo regional va a incrementar su retribución.



Además, y con el objetivo de "mejora de la protección y la seguridad de las mujeres", ha anunciado la puesta en marcha del canal 'Dimex', con el fin de "facilitar a la ciudadanía el acceso inmediato y ágil a los recursos jurídicos, psicológicos y sociales de la Red Extremeña de Atención a víctimas de violencia de género", y que también permitirá "identificar manifestaciones de violencias menos conocidas y trabajar en su detección precoz", ha resaltado.



TELÉFONO DE ATENCIÓN AL COLECTIVO LGTBI



Además, Guardiola ha destacado la necesidad de "ayudar a las personas que son discriminadas y atacadas por su orientación o por su identidad de género" para lo cual, ha anunciado la puesta en marcha el servicio telefónico 028, que dará "información y atención integral" a este colectivo, y que se enmarca en un acuerdo entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Igualdad.



Y, será "un servicio telefónico gratuito, disponible los 365 días del año, las 24 horas del día, atendido por profesionales con formación especializada".