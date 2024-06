PSOE Extremadura no aceptará chantajes en financiación, todos lterritorios son singulares

Ep

Así, lo ha señalado el secretario de Política Educativa y Formación Profesional del PSOE de Extremadura, Francisco Javier Amaya, añadiendo que los socialistas extremeños subrayan que "todos los territorios son singulares" y cualquier acuerdo sobre financiación debe partir de la base de que "no puede enfrentar" a las diferentes comunidades autónomas.



Una postura "clara, rotunda y coherente" con lo que los socialistas extremeños "siempre" han defendido, al tiempo que ha recordado que "no va a aceptar chantajes de ningún tipo, entre otras cuestiones porque tributan las personas y no los territorios", y porque cualquier acuerdo de financiación autonómica pasa por la "justicia social" y por "preservar la calidad de los servicios públicos".



Así se ha referido en respuesta a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, en la que también ha sido cuestionado por unas palabras del secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, respecto a la amnistía y su relación con los malos resultados en las elecciones europeas, y sobre lo cual ha señalado que "nunca fue la fórmula que al PSOE le hubiera gustado".



En todo caso, ha reconocido que es "una medida que permite" avances en la "convivencia" y en "términos de diálogo a una situación distinta" en España "que no se ha vivido en otras épocas".



Por último, ha negado que el caso del hermano de Pedro Sánchez sea "tabú" entre los socialistas extremeños "porque todo ha de debatirse en los órganos internos".



"El Partido Socialista de Extremadura no tiene temas tabúes", ha afirmado Amaya, quien ha añadido que David Sánchez es "una persona física que está trabajando en una institución concreta", en este caso la Diputación de Badajoz, que es el lugar al que debería ir dirigida, ha señalado, esta cuestión.



"En este partido no hay tabúes porque este partido cree profundamente en el diálogo y cree profundamente en la democracia", ha añadido, para concluir que "la democracia es la contraposición de distintas ideas para llegar al mejor de los acuerdos".