Gallardo: Distintivos a los Municipios Taurinos, caso claro de cómo apropiarse tauromaquia

De esta forma, lo ha señalado el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en relación a la entrega de los Distintivos a los Municipios Taurinos de Extremadura prevista para el próximo sábado, en Badajoz, y suspendida de forma cautelar por la Junta Electoral tras el recurso planteado por los socialistas.

Para Gallardo, "no tiene sentido, no tiene ningún sentido, solamente es manipulación", esto lo que demuestra es la "debilidad" del gobierno regional que, si estuviera "fuerte" y si en el mismo tuvieran "claro lo que quieren hacer", él puede asegurar que no pondrían en marcha premios "exprés".

Y es que, como ha ahondado, la institución provincial pacense "cree en los toros" y el Partido Socialista de Extremadura cree en el sector taurino, y llevan 27 años "defendiendo los toros con dinero", puesto que "eso de defender los toros con la bandera está bien, pero el mayor patriotismo con el sector taurino es defenderlo con euros, y la Diputación de Badajoz invierte más de un millón de euros cada año, cada año, en el sector taurino".

Así lo ha señalado, después de que el PSOE de Extremadura haya denunciado ante la Junta Electoral a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural con motivo de la entrega de dichos distintivos, un evento con el que, consideran, la Junta de Extremadura incumple la Ley Orgánica del Régimen Electoral General al celebrarse este acto en el día de reflexión previo a la jornada electoral del domingo.

Tras dicha denuncia, la Junta Electoral ha ordenado su suspensión de forma cautelar, como ha destacado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, para quien "no había ninguna carga política" en los mismos y quien ha avanzado que se han presentado alegaciones.

REGLAS DEMOCRÁTICAS

Miguel Ángel Gallardo ha mostrado su opinión "como demócrata" y ha considerado que el Partido Popular y Vox "están fuera de lo que se representa en las reglas democráticas y el respeto institucional", así como que si ese premio llevara 15 ediciones "no se hubiera suspendido", y "el problema es que se crea para, en un periodo electoral y en una jornada de reflexión, incidir o condicionar".

También ha sostenido que "nadie escapa" a lo que representa para él mismo como presidente de la diputación pacense y secretario general del PSOE de Extremadura la importancia del sector taurino y la de distinguir a los municipios taurinos, pero que "lo que no se puede hacer es el día de reflexión", cuando, además, "no tiene una continuidad".

En este mismo sentido, ha expuesto que "la realidad es que el PSOE no impide", sino que "lo que impide es que se alteren las reglas democráticas por un gobierno que no tiene ningún respeto".

Al mismo tiempo, ha mostrado una "firme defensa al sector taurino" y ha señalado que estarían "encantados" además de poder participar, si les invitan, a esos premios, a la par que ha hecho hincapié en que la diputación colaborará "siempre en todo lo que tiene que ver con los premios taurinos".

PROHIBIDO PROHIBIR

Miguel Ángel Gallardo ha expuesto igualmente que, en España, hay dos "cosas claves", una, ha dicho, que "hay gente que se dedica a prohibir los toros" y él mismo es de los que piensa que "hay que acuñar el término de prohibido prohibir", frente a "otros" que "se apropian de los toros" y ante lo que "hay que prohibir también la apropiación".

Y, ha concluido que "este es el caso claro de cómo apropiarse de la tauromaquia, precisamente para en un proceso electoral, poder incidir y generar controversia. No tiene sentido, no tiene ningún sentido".